Online-Portal für Menschen mit Beschränkungen eingerichtet

Die Arbeitsgemeinschaft Wahlen des Landkreises Ravensburg (AG Wahlen-RV) hat in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) ein Portal für Menschen mit Unterstützungsbedarf geschaffen. veröffentlicht werden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Das Online-Portal ist aufgegliedert in die Landtags-Wahlkreise Ravensburg und Wangen.

Im Online-Portal „Wen will ich in den Landtag wählen?“ würden als Video oder in schriftlicher Form Fragen, die Menschen mit Unterstützungsbedarf an die Kandidatinnen und Kandidaten richten, gesammelt und die Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht.

Wer sich beteiligen möchte, kann seine Fragen per Smartphone oder Tablet als Video aufnehmen. Fragen können auch als Audiodatei oder in schriftlicher Form an die AG Wahlen-RV übersenden werden. Dafür müsse eine Nachricht an AG-Wahlen-RV@t-online.de gesendet werden. Daraufhin erhielten die Fragenden einen gesicherten Link, wo die Dateien oder schriftlichen Fragen hochladen werden können.

Mit der Wahl auseinandersetzen

Da in diesem Jahr keine gemeinsamen Diskussionsrunden durchgeführt werden könne, habe sich die AG Wahlen-RV dieses neues digitale Format überlegt, so dass sich Menschen mit Behinderungen – trotz der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie – mit dem Thema „Landtagswahl in Baden-Württemberg“ auseinandersetzen können. Neben der Verbreitung von Informationen zur Landtagswahl in Leichter Sprache ist eine Austauschplattform zur Landtagswahl geschaffen worden. „Menschen mit Unterstützungsbedarf erhalten damit trotz coronabedingter Einschränkungen eine Möglichkeit zur politischen Beteiligung“, wird Selda Arslantekin, Kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Ravensburg, zitiert.

Die AG Wahlen-RV ist ein Zusammenschluss von Organisationen der Behindertenhilfe, unterstützt von den Kommunalen Behindertenbeauftragten und der Sozialplanung des Landkreises Ravensburg. Seit 2011 begleitet die AG Wahlen-RV politische Wahlen zum Kreistag, Landtag, Bundestag und zum Europaparlament.