Online-Lesung und Gespräch mit Simone Lappert am 26. November

Das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) bietet am Donnerstag, 26. November, 19.30 Uhr eine Online-Lesung mit der Schweizer Autorin Simone Lappert an. Die Präsidentin des Internationalen Lyrikfestivals Basel wird Passagen aus ihrem neuen Roman „Der Sprung“ vorstellen.

Laut EBO-Mitteilung handelt dieser von einer Frau auf einem Dach, die sich weigert, herunterzukommen. Will sie springen? Ihr Freund, ihre Schwester, ein Polizist und sieben andere Menschen, die nah oder entfernt mit ihr zu tun haben, geraten während der Geschichte aus dem Tritt. Sie fallen aus den Routinen ihres Alltags, verlieren den Halt – oder stürzen sich in eine nicht mehr für möglich gehaltene Freiheit. Brunhilde Raiser, EBO-Geschäftsführerin, wird sich nach der Lesung mit der Autorin unterhalten.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich bis Mittwoch, 25. November, anmelden unter der Telefonnummer 0751/95223030, per Fax an 0751/95223039 oder per E-Mail an info@ebo-oab.de. Der Online-Zugang zur Lesung ist auf der EBO-Website www.ebo-rv.de am Donnerstag gegen 18 Uhr freigeschaltet. Foto: Diogenes Verlag/Ayse Yavas