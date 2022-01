Online-Kurs gibt Tipps zum entspannten Erziehen

„Entspannt erziehen – (wie) geht das?“ Zu diesem Thema bieten das evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) und die katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis (keb-fn) einen Online-Kurs an, der an fünf Abenden stattfindet: Donnerstag, 10. Februar; Mittwoch, 9. März; Donnerstag, 7. April; Donnerstag, 5. Mai; Mittwoch, 22. Juni. Außerdem gibt es am Donnerstag, 12. Mai, im Familientreff Tettnang einen Präsenzvortrag zum Thema „Familie und Beruf“. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr, Ende 21.30 Uhr. Die Referentin, Paar- und Elternberaterin Ursula Rueß, wird jeweils in rund 30 Minuten in das Thema einführen. Anschließend ist Zeit für Fragen und Austausch. Die Kosten pro Abend betragen sechs bis acht Euro nach Selbsteinschätzung. Es können maximal zwölf Personen pro Abend teilnehmen. Der Link zur Teilnahme wird nach der Anmeldung im Internet unter www.keb-fn.de oder per E-Mail an info@ebo-oab.de zugesendet.