Online-Fragestunde zum Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben am 3. Februar

Die grünen Landtagsabgeordneten Petra Krebs und Markus Rösler laden am Donnerstag, 3. Februar, ab 19 Uhr zu einer Online-Fragestunde zum Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben ein. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung über die Homepage www.petrakrebs.de erforderlich.

Biosphärengebiete sind Modellregionen, in denen das Zusammenleben von Mensch und Natur weltweit beispielhaft entwickelt und erprobt wird, heißt es in der Ankündigung. Die bestehenden Biosphärengebiete seien Erfolgsmodelle, der Wunsch nach Beitritt zahlreicher Kommunen in der Region Schwäbische Alb und auch länderübergreifend in der Rhön mache das deutlich. Das Land und die grüne Regierungsfraktion möchten deshalb einer weiteren Region die Chance geben, Biosphärengebiet zu werden.

Zunächst wird Markus Rösler, Großschutzgebiets-Experte und Sprecher für Naturschutz und Finanzen der Fraktion Grüne im Landtag, bei seinem Einführungsvortrag zum Thema „Arbeitsplätze durch Naturschutz – Erfolgsmodell Biosphäre“ sprechen. Anschließend wird der Leiter des Biosphärenreservates Bayerische Rhön, Michael Geier, einen Vortrag zum Thema „Mensch und Natur im Einklang – 30 Jahre Unesco Biosphärenreservat Rhön“ halten. Danach stehen Rösler und Geier für Fragen zur Verfügung.