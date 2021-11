Online-Dialog „Young Generation Mittleres Oberschwaben“ läuft am 9. Dezember

Die Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) veranstaltet am Donnerstag, 9. Dezember, um 18 Uhr einen Online-Dialog „Young Generation Mittleres Oberschwaben“. Mit der Veranstaltung soll ein neues regionale Entwicklungskonzept den perspektivischen Blick der jungen Generation aufgreifen, wie es in der Ankündigung heißt.

Alle zwischen 14 und 20 Jahren, die in der Region wohnen und hier die Zukunft gestalten wollen, sowie alle anderen Engagierten in der Jugendarbeit (Gruppenleiter, Bildungsreferenten, Hauptamtliche der kommunalen Jugendarbeit) sind zum Webmeeting eingeladen. Das Meeting ist so gestaltet, dass viel Raum für Diskussionen in Kleingruppen zu vorgeschlagenen Themen besteht. Besprochen werden können dabei Themen wie Junges Wohnen, Treffpunkte (Kultur, Freizeit), Innovation, Digitalisierung, nachhaltiger Konsum (regionale Produkte, Sharing), Klima- und Naturschutz.

Anmeldungen kann man sich per E-Mail (info@re-mo.org), ein Zugangslink wird vor dem Termin zurückgesendet.