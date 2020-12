Online-Bürgerdialog mit Kretschmann und Landrat Sievers am 10. Dezember

Der für Donnerstag, 10. Dezember, geplante Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Landkreis Ravensburg findet wegem der aktuellen Corona-Lage virtuell statt. Damit interessierte Bürgerinnen und Bürger trotzdem die Möglichkeit zu einem Austausch mit Kretschmann und Sievers haben, wird am 10. Dezember ein digitaler Bürgerdialog als Livestream auf der Facebookseite des Landkreises übertragen. Interessierte können dem Landratsamt ihre Fragen im Vorfeld als persönliche Nachricht via Facebook oder Instagram oder per E-Mail an socialmedia@rv.de zukommen lassen.

Wem es nicht möglich ist, die Veranstaltung direkt zu verfolgen, kann im Nachgang eine Aufzeichnung auf der Website des Landkreises Ravensburg einsehen.