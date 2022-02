One Billion Rising: Tanztraining am Samstag zum Tanzflashmob am Montag

Das kostenlose Tanztraining zum Ravensburger Tanzflashmob One Billion Rising – Aufstehen gegen Gewalt an Frauen – findet laut einer Mitteilung am Samstag, 12. Februar, um 11 Uhr in der Tanzschule Geiger, Pfannenstiel 21, statt. Eine Teilnahme ist auch online möglich, der Zoom-Link dazu ist unter www.ravensburg.de/obr abrufbar.

Der Tanzflashmob findet am Montag, 14. Februar, 17 Uhr, erstmals auf dem Gespinstmarkt statt. Jutta Klawuhn und Ana Schlaegel setzen sexistische Übergriffe in Szene, wie sie im Netz und auf der Straße erlebbar sind. Die Organisatorinnen von der Frauenberatungsstelle, der Volkshochschule, der Katholischen Erwachsenenbildung, der Tanzschule Geiger und der Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis freuen sich über viele Teilnehmende, die mit dem Tanz Solidarität mit den Betroffenen zeigen und das Signal senden, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen inakzeptabel ist und gestoppt werden muss,wie es in der Mitteilung heißt. Gefördert wird die Veranstaltung vom Bundesprogramm Demokratie leben!