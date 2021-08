Olympiadritte Anna-Maria Wagner bekommt einen Empfang in Ravensburg

Etwa 170 Personen dürfen am Sonntag in den Schwörsaal. Die Stadt Ravensburg sowie der KJC Ravensburg haben Gäste eingeladen. Eine begrenzte Platzanzahl steht laut Mitteilung der Stadt interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen. Eine Platzreservierung ist allerdings nicht möglich, wer in den Schwörsaal möchte, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Der Empfang beginnt um 17 Uhr.