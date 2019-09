Olivia-Trummer-Trio spielt am 26. September in der Zehntscheuer

Mit der aus Stuttgart stammenden Olivia Trummer kommt am Donnerstag, 26. September, eine Pianistin in die Zehntscheuer nach Ravensburg, die laut Pressemitteilung durch durch nuanciertes und kraftvolles Klavierspiel besticht und zugleich ihre Liebe zur Klassik aufscheinen lässt. Doch auch als Sängerin scheint sie die Jazzwelt zu überzeugen.

„Ich kenne in unseren Breitengraden keine Jazzkünstlerin dieses Zuschnitts. Da stimmt wirklich alles“, sagt etwa Klaus Doldinger, einer der deutschen Jazzgrößen, über Trummer. Große Vorschusslorbeeren gibt es auch von Gitarrist Kurt Rosenwinkel, in dessen Band sie seit einigen Jahren spielt. „Her piano playing is wonderful and her voice is incredible.“ Begleitet wird Olivia Trummer von Rosario Bonaccorso (Bass) und Nicola Angelucci (Drums). Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es zu 22 Euro, ermäßigt 18 Euro (Mitglieder 14 Euro).