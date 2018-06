Oliver Leins wird Süddeutscher Vizemeister

TSB-Judoka Oliver Leins hat sich bei den Süddeutschen Meisterschaften mit drei souveränen Siegen ins Finale der U 18 gekämpft. Hier unterlag der Ravensburger Kaderathlet dem Favoriten Jan Goldhammer (BAC Hockenheim). Niklas Böhm kam bei fünf Kämpfen zu drei Siegen. Im kleinen Finale war er nach einer strittigen Kampfrichterwertung mit einem Yuko knapp unterlegen.

Mit Kampfstrategien, die unterschiedlicher nicht sein könnten, traten die beiden Vertreter des TSB Ravensburg bei den Süddeutschen Meisterschaften auf die Matte. Niklas Böhm (bis 50 Kilogramm) kämpfe in seinem ersten U-18-Jahr berechnend, geduldig und auf die richtige Situation wartend. Eine geschickt gesetzte Kombination reichte in drei Kämpfen jeweils zum Sieg. Nur die Niederlage gegen den späteren Vizemeister Peter Thomas (JC Lauf) war klar. Das kleine Finale und die damit verbundene Qualifikation wurde durch eine unglückliche Schiedsrichterwertung zum Nachteil des Ravensburgers entschieden.

Leins mit offenem Visier

Oliver Leins (bis 90 Kilogramm) kämpfte wie in der ganzen Saison wieder mit offenem Visier. Von der ersten Sekunden den schnellen Erfolg suchend, kam der 16-Jährige in beiden Vorrundenkämpfen immer in den ersten 30 Sekunden zur ersten Wertung.

Im Halbfinale gegen Sebastian Eisner (JV Sulzbach) reichten gar sieben Sekunden bis zum Sieg mit einem Hüftwurf. Im Endkampf reichte es gegen Jan Goldhammer an diesem Kampftag noch nicht. In einer Begegnung, in der beide Kämpfer alles oder nichts kämpften, setzte sich mit Goldhammer der erfahrenere Kämpfer durch und holte sich verdient den Titel.

Mit dem zweiten Rang qualifizierte sich Leins für die in drei Wochen in Wanne-Eickel stattfindenden Deutschen Meisterschaften.