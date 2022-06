Oliver König ist ganz nah dran an Towerstars-Profis

Der sogenannte Equipmentmanager eines Eishockeyteams kümmert sich nicht nur um das Material der Spieler. Er ist auch oft der erste Ansprechpartner für die Profis. Nachdem Ingo Loibnegger nach nur einer Saison die Ravensburg Towerstars wieder verlassen hat und in die Schweiz wechselt, brauchte der Vizemeister der Deutschen Eishockey-Liga 2 Ersatz. Neuer Equipmentmanager ist Oliver König, der den Towerstars-Geschäftsführer Sport aus seiner Zeit in Bad Nauheim kennt.

Der 26-jährige Sauerländer Oliver König, der einst über den Nachwuchs der Iserlohn Roosters Gefallen an der Betreueraufgabe bei einem Eishockeyteam fand, kennt das Geschäft des Equipmentmanagers und Teambetreuer auch in der DEL2 sehr gut. Vier Jahre lang war er beim EC Bad Nauheim tätig, in der vergangenen Saison bei Red Bull Salzburg. Zunächst im Juniorenbereich der Red Bull Akademie, dann bei den Profis des EC Red Bull Salzburg. „Ich habe die Erfahrungen und den Tapetenwechsel in Salzburg sehr gerne mitgenommen, allerdings freue ich mich auf die Rückkehr nach Deutschland“, wird König in der Mitteilung der Towerstars zitiert. König freut sich bereits auf die Partien der Ravensburger in Bad Nauheim. „Das dürfte wohl eines der Highlights der Saison für mich werden.“

Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport der Towerstars, lobt den neuen Equipmentmanager: „Er ist ein absoluter Fachmann und Profi in seinem Job. Ich freue mich, dass er sich für die Towerstars entschieden hat. Damit sind wir hier wieder absolut professionell aufgestellt.“