Olivenbauer hält eine Fastenpredigt in der Liebfrauenkirche

Tobias Reiss wird am Sonntag, 8. März, nach der Leitung von zwei Meditationstagen um 17 Uhr in der Ravensburger Liebfrauenkirche eine Fastenpredigt zum Vers aus dem Philipperbrief „Unsere Heimat ist im Himmel“ halten. Das teilt das Pfarramt Liebfrauen und St. Jodok mit.

Heute sei Tobias Reiss Olivenbauer in Ligurien, der einen wiederwachenden Marienwallfahrtsort oberhalb von San Remo hütet, Benefizkonzerte veranstaltet und Meditationskurse gibt. Sprechen werde er in Ravensburg über Stationen seiner Erfahrung von Heimat angesichts häufiger Orts- und Berufswechsel Dabei sei für ihn Meditation in Stille ein wesentlicher Weg, auch ohne festen Ort und Beruf heimatliche Erfahrungen zu machen.

Archäologe, Therapeut, Musiker, Bauer und Leiter eines Meditationszentrums

„Erst ganz heimatlos geworden, kann sich Heimat in der Seele niederlassen“, sagt er. Aufs erste würden die vielen Orte, an denen Reiss lernte und arbeitete, willkürlich erscheinen. Doch habe er schon in seinem Studium der Klassischen Archäologie einen Ruf gespürt, nicht an dem festzuhalten, was ihn umgibt. Aus der heutigen Perspektive würden seine Tätigkeiten als Archäologe, Therapeut, Musiker, Leiter eines Meditationszentrums und eben nun Bauer in Italien ein sinnvolles Ganzes ergeben.

Seine Meditationsausbildung habe Reiss bei christlichen Zenlehrern und Zenmeister Harada, in den Klöstern Niederaltaich und Beuron, der Laiengemeinschaft des Karmel und im piemontesischen Wallfahrtsort Sant’Anna di Vinadio erhalten. Er wird laut Mitteilung mit seiner „Predigt“ Zeugnis geben von seinem Leben. Aber nicht um zum Kopieren motivieren, sondern um anzuregen, die eigenen Fragen zu stellen und dann inspiriert und ermutigt den eigenen Weg spiritueller Heimaterfahrung zu entdecken.