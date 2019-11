Olis Knallerkiste: Geplante Massenschlägerei, Reizhusten und Schlachtabfälle

In der Region Ravensburg haben sich in der vergangenen Woche die Themen überschlagen. Da musste SZ-Redakteur Oli Linsenmaier sorgfältig auswählen, was er seinem Gegenüber, dem Dauerkritiker Lukas Bruns, serviert. Doch kleine Appetizer, wie Waffen und Schlachtabfälle, verschmäht auch Lukas nicht.

Als Hauptgang gibt es dann eine geplante Massenschlägerei von sogenannten "Eishockeyfans". Da verliert auch Lukas jegliche Kontrolle. Als Beilagen werden nicht-funktionierende Kippensauger und die sich verändernde medizinische Versorgung im Landkreis gereicht. Und auch eine wunderbare Geschichte von Drillingen darf nicht fehlen.

Ungenießbar ist dann leider die Nachspeise. Was süß und lecker sein sollte, bleibt Lukas und Oli fast im Hals stecken. Es geht um die unappetitlichen Vorgänge bei einer AfD-Veranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum (Kuko) in Weingarten. Auf so ein Dessert hätten die beiden lieber verzichtet.

