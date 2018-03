Ohne Wintereinbruch funktioniert es

Die Fußball-Kreisliga A I startet offiziell am Sonntag, 25. März, in die Rückrunde. Doch weil in der Hinrunde zahlreiche Spiele ausfielen, müssen die Kreisligaclubs teilweise eine Woche früher starten, zudem gibt es auch Nachholspiele unter der Woche.

16 Spiele sind in der A I wegen der schlechten Witterung am 12. November, 19. November, 25. November und 3. Dezember ausgefallen. Weil es den SV Bergatreute und die SGM Waldburg/Grünkraut gleich viermal traf, viele andere Mannschaften zweimal, rief Staffelleiter Erwin Schgör Vertreter aller Kreisligaclubs zusammen, um über mögliche Nachholtermine zu sprechen. „Es ist eine Misere, so viele Spielausfälle hatte ich in meiner Laufbahn in der Kreisliga noch nie“, sagte Schgör. „Es wird problematisch.“

Ganz so problematisch wie von Schgör befürchtet lief es bei der Sitzung in Weingarten aber doch nicht ab. Denn viele Vereine hatten sich bereits zuvor untereinander abgesprochen und Termine für die Nachholspiele vereinbart. Manches Mal hatten aber wohl mehrere Vereinsvertreter ein bisschen aneinander vorbei Absprachen getroffen. Das führte zu Doppelbelegungen und einigen Unklarheiten. Ein kleiner Auszug der Dialoge: „Wir spielen am 29. März.“ – „Das geht nicht, da haben wir bereits ein anderes Nachholspiel.“ – „Dann am 31. März?“ – „Nein, am Ostermontag ist doch auch schon wieder ein Spieltag. Dann hätten wir drei Spiele in fünf Tagen, wir sind doch nicht bei den Profis.“

Letztlich brachten Schgör und die Vertreter der Vereine aber doch alle Termine zusammen. So gibt es mehrere Nachholspiele am Sonntag, 18. März. Auch am 22., 29. und 31. März sowie am 12. und 19. April. Vereine wie die SGM Waldburg/Grünkraut, der SV Bergatreute, der FV Molpertshaus, die SG Baienfurt, der SV Wolfegg und die FG 2010 WRZ müssen englische Wochen in Kauf nehmen, um die ausgefallenen Spiele bis Ende April aufgeholt zu haben. Laut Verbandsvorgabe müssen alle Partien bis Ende April nachgeholt werden.

Das scheint nun zu funktionieren. Es sei denn, der Winter hält in Oberschwaben doch noch einmal Einzug. „Der Winter kommt noch, daher habe ich ein bisschen Bauchschmerzen“, musste Schgör zugeben und flüchtete sich in Galgenhumor: „Vielleicht tragen wir es einfach in der Halle aus.“

Wesentlich entspannter war die Situation bei den Nachholterminen in der Kreisliga B II. Hier mussten in der Hinrunde auch nur sieben Partien abgesagt werden. Je zweimal traf es den TSV Bodnegg, den SV Immenried und den SV Ankenreute. Relativ problemlos einigten sich die betroffenen Mannschaften. Nun steht der Rückrunde in den Kreisligen nichts mehr im Wege – höchstens der Winter.