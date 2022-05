Ohne unsere Bauern liefe nichts

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rechtzeitig zum angekündigten Sommerwetter fanden sich am Samstag Eltern und Schüler der Klassen 5 auf dem Gelände des Feldgartens ein, um gemeinsam Tomatenhaus, Stangenbohnengerüst und Zaun aufzubauen. Fleißig halfen die Schüler*innen beim Ausbringen von Stroh auf den Wegen und verbesserten den Boden mit Steinmehl und Kompost. Auch wurden erste Salate gepflanzt, Radieschen und Blumenmischungen eingesät. Da die Eisheiligen auszufallen scheinen, kann es dann gleich am Montag und Dienstag im Nachmittagsunterricht weitergehen mit den Bohnen und bald werden die vorgezogenen Zucchini, Tomaten und Kürbisse folgen. So ist die Vorfreude auf den schön gerichteten sowie bald grünenden und blühenden Feldgarten groß.

Ein besonderer Dank geht hierbei an die Bauern, ohne deren Hilfsbereitschaft dieses Projekt gar nicht erst begonnen hätte: Wohin ich mich gewendet habe, ob Bergatreuter Bauern oder von Waldsee her, alle haben immer und ohne zu zögern das Projekt ehrenhalber unterstützt: Ob Feldfläche, Wasserfass, Stroh und Steinmehl, Abdeckplane, Kartoffellegemaschine und -roder, Grubber, Kreiselegge oder Pflug, immer bin ich auf offene Ohren gestoßen und wurde gleich noch gut beraten!