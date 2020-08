Ohne Transport kein Kaffee in Deutschland: Ravensburger Unternehmen und ihre Klimaziele

Treibhausgase: nicht nur CO2

Das Kyoto-Protokoll definiert die Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Methan und Lachgas sowie die fluorierten Treibhausgase (F-Gase). Sie haben unterschiedlich hohe Anteile an den deutschen Treibhausgasemissionen. Während CO2 vor allem auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist, entstehen Methan und Lachgas überwiegend in der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere bei der Viehhaltung. F-Gase kommen im Gegensatz zu den übrigen Treibhausgasen nicht in der Natur vor. Die Klimawirksamkeit von Methan, Lachgas und fluorierten Treibhausgasen wird in CO2 -Äquivalenten ausgedrückt. In dieser Einheit wird angegeben, wie stark ein Gas im Vergleich zur gleichen Menge CO2 zur Erderwärmung beiträgt. (Quelle: Bundesministerium für Umwelt)