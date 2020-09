Ohne Licht: Radfahrer prallen zusammen

Leicht verletzt wurden am Montagabend gegen 20.30 Uhr zwei Fahrradfahrer, als sie auf einem Radweg in der Meersburgerstraße laut Polizeibericht zusammenstießen. Eine 18-jährige Radfahrerin fuhr neben einem weiteren Radfahrer trotz fortgeschrittener Dämmerung ohne Licht in Richtung Stadtmitte. Ihr kam auf dem Radweg ein 49-jähriger Rennradfahrer entgegen. Da die junge Frau in dem Moment unachtsam war und aufgrund der fehlenden Beleuchtung nicht wahrnehmbar war, kam es zur Berührung mit dem Rennradfahrer. Beide stürzten und verletzten sich leicht. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.