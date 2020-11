Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Weil er mehrere Kinder am Samstag gegen 15 Uhr ohne Gurt in seinem Audi beförderte, wurde ein 33-Jähriger von Polizeibeamten in der Schussenstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nur einen kosovarischen Führerschein besitzt, der jedoch in Deutschland keine Gültigkeit mehr hat. Dem Mann wurden die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Er gelangt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.