„Ohne Dich“ bietet Impulse und Musik für Trauernde

Eine Gedenkfeier bietet Menschen, die sich von ihren verstorbenen Angehörigen in der Pandemie nicht richtig verabschieden konnten oder die sich in ihrer Trauer alleingelassen fühlen, Ort und Zeit zum Innehalten. Das teilt das katholische Dekanat Allgäu-Oberschwaben mit.

So gestalten am Sonntag 18. April, um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Jodok in Ravensburg Theresia Fischer und Karin Berhalter von der Kontaktstelle Trauerpastoral des Dekanats Allgäu-Oberschwaben zusammen mit Kantor Udo Rüdinger eine knappe Stunde mit Musik und Impulsen.

Hinterbliebene, die an diesem Abend nicht kommen können, sind zur Teilnahme am Freitag, 16. April, in der Kirche St. Martin in Leutkirch oder am Samstag, 17. April, in der Spitalkirche zum Heiligen Geist in Wangen eingeladen. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr, den musikalischen Part übernehmen die örtlichen Kirchenmusiker. Die Datenerfassung aufgrund der geltenden Corona-Verordnung erfolgt vor Ort.

Die Kontaktstelle Trauerpastoral unterstützt Menschen, die in ihrer Trauer Begleitung oder Beratung in einem Einzelgespräch, in einer offene Gruppe, bei einem Seminar oder in einem Gottesdienst suchen, so das Schreiben. Sie vernetzt unterschiedliche Anbieter von Trauerbegleitungen in der Region, qualifiziert, berät, informiert und lädt zu öffentlichen Vorträgen oder Gedenkfeiern ein.