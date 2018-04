Ofentausek ist mit dem Ergebnis zufrieden

Der TSV Berg hat gegen Aufsteiger FV Altheim in der Fußball-Landesliga mit 3:1 gewonnen. Die Berger waren aber nicht die bessere Mannschaft, erst die Einwechslung von Sabrin Sburlea in der Schlussviertelstunde brachte die Entscheidung.

Bergs Trainer Oliver Ofentausek ließ seine Mannschaft genau in dem 5-3-2 auflaufen, das vor einer Woche den 3:0-Sieg beim FV Ravensburg II gebracht hatte. Für Linus Held rückte Muhammed Furkan Ata ins Team, für Andreas Kalteis brachte Ofentausek wie angekündigt Nikolas Deutelmoser neben Arne Kittel in der Spitze.

Der Auftrag des Trainers war: Spielkontrolle. Das klappte aber in der ersten Viertelstunde gegen engagierte Altheimer gar nicht. Trotzdem lagen die Berger plötzlich mit 2:0 in Führung. Erst hatte Innenverteidiger Dan Constantinescu den Ball nach einem lang geschlagenen Eckball aufgriffen, war in einem Bogen um den Strafraum gekurvt und hatte die Kugel in der 14. Minute zum 1:0 im Tor versenkt. Ofentausek gibt offen zu: „Das kam aus dem Nichts.“ Umso schöner für die Berger, dass sich wenig später das 2:0 anschloss: Altheims Torwart Johannes Reuter hatte den Ball in der 20. Minute eigentlich schon in den Händen, ließ ihn aber fallen und Deutelmoser war zur Stelle.

Altheim macht Druck

Der FV Altheim ließ sich von diesem Rückstand aber nicht entmutigen. Im Gegenteil: Nach der Pause legte der Aufsteiger noch einmal einen Zahn. Und als Florian Geiselhart in der 49. Spielminute an der Strafraumkante eine Lücke in der Abwehr der Berger erspähte und anzog, stand es plötzlich nur noch 1:2. Kurz darauf waren die Altheimer rechts durch, aber Patrick Spies brachte im Zentrum keinen Druck hinter seinen Kopfball. Ihre größte Chance hatten die Gäste in der 75. Minute – und das gleich doppelt: Erst wuchtete Stefan Münst den Ball nach einer Ecke per Kopf Richtung Tor, der eingewechselte Fabian Schnitzer konnte gerade noch auf der Linie retten. Dann bekam Geiselhart den zweiten Versuch auf den Fuß – seinen Schuss parierte Bergs Torwart Tobias Ulrich auf der Linie. Der TSV hatte einen Schuss von Moritz Fäßler dagegenzusetzen: Der Kapitän stand in der 59. Minute an der Strafraumkante völlig blank, verfehlte das Tor aber knapp.

Ofentausek hatte zuvor doppelt gewechselt: Jonas Schuler und Andreas Frick mussten für Andre Bauer und Fabian Schnitzer weichen. Dann brachte der Coach in der 71. Minute die Entscheidung von der Bank: Mit Sabrin Sburleas herausragenden fußballerischen Fähigkeiten waren zusehends müder werdende Altheimer überfordert. Schnell hatte der Stürmer zwei Gelbe Karten beim FVA verursacht und in der 80. Minute entwischte er der Altheimer Defensive ganz. Sburlea lief halbrechts zur Grundlinie durch und flankte dann maßgenau auf den Kopf von Deutelmoser, der den Ball schulbuchmäßig zum 3:1 versenkte. Pech für Altheim: Kurz vor Schluss verletzte sich auch noch Spies in einem Zusammenprall mit Ulrich.

„Wir haben dieses Spiel zwar gewonnen, mit der Leistung meiner Mannschaft kann ich aber nicht zufrieden sein“, Bergs Trainer Ofentausek konnte sich nicht so richtig über den Dreier freuen. „Das war unverdient – von 90 Minuten haben wir nur 20 dominiert.“

Eine couragierte Leistung, aber keine Punkte - Altheims Trainer war schwer enttäuscht. „Das ist eine heikle Sache: Wir waren jetzt zwei Mal in Folge mindestens ebenbürtig“, meinte Zoran Golubovic. „Aber wenn wir uns für die guten Leistungen nicht belohnen, dann stehen wir eben mit leeren Händen da.“