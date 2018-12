OEW stellt 54 neue Ladesäulen in Oberschwaben auf

Der Zweckverband Elektro-Power der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) lässt 54 moderne Ladesäulen im ländlichen Raum aufstellen, so die OEW in einer Pressemitteilung. Im Landkreis Ravensburg sind Standorte geplant in Bad Waldsee, Bad Wurzach, Baienfurt, Isny, Leutkirch, Ravensburg und Wangen.

Die Idee dahinter: Mit Umkreisen von jeweils nur etwa 50 Kilometern um jede Ladesäule soll ein dichtes Netz an Auflademöglichkeiten entstehen. Damit sollen künftig elektrische Autofahrten über Land besser möglich sein. Die neuen Säulen in den Landkreisen werden von der EnBW errichtet und betrieben. Rund 700 000 Euro kostet diese Infrastrukturmaßnahme laut Pressebericht. Etwa 60 Prozent davon trägt der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, 40 Prozent der Kosten werden vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Förderprogramms für den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Deutschland übernommen.

Die Ladesäulen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und sind eine Eigenentwicklung von Smight, einem Corporate Start-up aus dem Hause EnBW. Ausgestattet mit Typ2-Anschlüssen, jeweils einer links und einer rechts an der Ladesäule, können E-Mobilisten an den beiden Ladepunkten mit einer maximalen Leistung von 22 Kilowatt laden. Zusätzlich verfügt die Ladesäule auch noch über einen normalen Schuko-Anschluss, an dem das Laden mit einer maximalen Leistung von 3,7 Kilowatt möglich ist. Damit können bis zu zwei Elektro-Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden, vom Pedelc bis zum großen E-Auto.