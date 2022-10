Obwohl die Verwaltung dagegen war: An Kreisschulen gibt’s bald Tampons und Binden gratis

Es ist eine kleine Besonderheit, wenn sich im oberschwäbischen Ravensburg die Kreisräte in großer Mehrheit hinter einem Antrag des einzigen Linken-Mitglieds im Gremium versammeln – und gleichzeitig den Gegenvorschlag von Landrat und Kreisverwaltung ablehnen.

So geschehen vor kurzem im Kreistagsausschuss für Bildung und Kultur. Denn die Kreisräte konnten nicht verstehen, warum in den Toiletten der Kreisschulen keine Tampons und Binden ausgelegt werden sollen.

So kam es zu dem Antrag

Aber der Reihe nach: Korbinian Sekul (Die Linke) und Siegfried Scharpf (ÖDP) hatten im Mai einen Antrag auf kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten an den zwölf Kreisschulen gestellt. Die Beschlussvorlage der Kreisverwaltung sah nun vor, dass der Bildungsausschuss den Antrag ablehnt. Stattdessen sollten Schülerinnen sich weiterhin im Sekretariat, bei der Schulsozialarbeit oder der Schülermitverantwortung (SMV) Periodenprodukte abholen können. Eine niederschwellige und vertrauensvolle Hinwendung sei möglich, so die Kreisverwaltung, weil in Schulsekretariaten und der Schulsozialarbeit „fast durchweg weibliche Mitarbeiterinnen“ arbeiten.

Deswegen will der Linken-Kreisrat eine Veränderung

Das sieht Korbinian Sekul anders. Der linke Kreisrat, der als Fraktionsloser keine Anträge einbringen darf, hat eine Übereinkunft mit der ÖDP-Fraktion, die die Anträge für ihn stellt. Außerdem sei man sich in dieser Sache einig, sagte er. ÖDP und Sekul schlagen in dem Papier zwei Szenarien vor: Entweder sollen Automaten für Periodenprodukte in den Damen- und Behindertentoiletten aufgestellt werden, oder die Binden und Tampons werden schlicht ausgelegt.

„Wir müssen allen Schülerinnen und Schülern das bestmögliche Verfolgen des Unterrichts ermöglichen“, begründete Sekul in der Ausschusssitzung den Antrag. Und er zog einen Vergleich: „Niemand würde sich gerne vorher beim Sekretariat melden, wenn er merkt, dass er demnächst Toilettenpapier braucht.“ Dafür gab es aus sämtlichen Fraktionen Zuspruch.

Von einer „Enttabuisierung der Menstruation“ war etwa die Rede, Hygieneartikel sollten nicht wie Drogen in kleinen Tütchen von Handtasche zu Handtasche ausgetauscht werden. André Radke (Freie Wähler) äußerte gar Bedenken, der Kreis als Schulträger könnte womöglich als rückständig dastehen: „Das wird Standard werden“, sagte der geschäftsführende Schulleiter der Schulen in Bad Wurzach. Und weiter:

„Der Kreis sollte nicht die letzten Schulen haben, die nachziehen.“ Kreisrat André Radke

Eine kurze Gegenrede gab es von Kreiskämmerer Franz Baur. „Ich habe ein Problem mit der Vollkasko-Mentalität in unserer Gesellschaft“, so der Finanzchef im Landratsamt. Der Staat solle für immer mehr aufkommen – so könne es nicht weitergehen. „Mein Job ist es, die Ausgaben gering zu halten. Es kann nicht jeder Ausschuss alles, was er super findet, beschließen.“ Unterstützung für den Kreisvorschlag, wie bisher zu verfahren, gab es von Gerhard Lang (SPD). Als ehemaliger Rektor einer kleinen Schule könne er sagen, dass das „immer gut funktioniert hat“.

So kontern die Kreisräte die Bedenken

In puncto „Vollkasko-Mentaliät“ zerstreute Tanja Ruetz (FDP) die Bedenken wegen möglicher Mitnahme-Effekte: „Letztendlich ist es so, dass man Produkte hat, die man gerne hat, und die wird sich weiterhin jede Schülerin kaufen – hier geht es um Abhilfe in Notfällen.“ Automaten brauche es hierfür nicht, so Ruetz. „Es reicht, wenn die Hausmeister ein Körbchen mit den Produkten aufstellen.“

Dem schloss sich auch Wolfeggs Bürgermeister Peter Müller (CDU) an. Und er erwiderte an Kämmerer Franz Baur: „Wenn der Kreishaushalt nicht ausgeglichen sein sollte, wird der Grund dafür sicher nicht sein, dass die Hausmeister in den Damentoiletten Hygieneartikel auslegen.“

Die Auslage der Periodenprodukte in den 78 Damen- und Behindertentoiletten an den Kreisschulen wurde mehrheitlich beschlossen. Korbinian Sekul, der den Antrag eingebracht hat, wäre die Automaten-Lösung lieber gewesen, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. Denn: „Da kommt nichts weg, und es wird immer nachgefüllt.“ Mit dem Beschluss sei er dennoch zufrieden. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich mir so viele Kollegen anschließen.“

Zu den Schulen des Landkreises zählen unter anderem das Berufliche Schulzentrum in Wangen und Isny, die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch, sowie die Humpisschule in Ravenburg und die Edith-Stein-Schule in Ravensburg und Aulendorf.