Obstbaumpflanzung statt Papierverbrauch

Bei widrigen Wetterbedingungen starteten PflanzreWir e.V., sechs SchülerInnen des Umweltausschusses des Spohn-Gymnasiums mit MitarbeiterInnen der Cteam Consulting und Anlagenbau GmbH eine Pflanzaktion in Stafflangen. Gepflanzt wurden auf einer ehemaligen Streuobstwiese zwölf Obstbäume. Für die Pflanzung wurden alte und standortgerechte Sorten, die zur Biodiversität beitragen, ausgewählt. Waren die Wetterbedingungen für die Aktiven eher herausfordernd, so war die inzwischen feuchte Erde für die Pflanzung ideal.

Ermöglicht wurde die Pflanzung durch eine beispielhafte Initiative von Cteam aus Ummendorf. Bei dem Experten für Engineering, Freileitungsbau, Mobilfunk und mobile Bodenschutz-Systeme wird das Umweltengagement im eigenen Betrieb wie außerhalb großgeschrieben. „Wir müssen jetzt handeln, um die Natur und unsere Erde für die nächsten Generationen zu schützen.“ sagt Anni Schultheis, Fachkraft für Umwelt- und Qualitätsmanagement bei Cteam. „Die Aktion ‚Save paper and plant a tree‘ wurde 2021 von uns zum Weltumwelttag ins Leben gerufen. Durch das gesamte Kollegium von Cteam konnten über 300000 Ausdrucke eingespart werden.“, erklärt Schultheis. Die gewonnenen finanziellen Ressourcen flossen nun in eine Spende an den Verein PflanzreWir, der die Mittel für die Pflanzungen von insgesamt 23 Bäumen einsetzt.

Das Cteam empfing die Gruppe mit Getränken und Butterbrezeln. Die SchülerInnen des Umweltausschusses durfte sich für ihre Hilfe über eine Spende von 100 Euro freuen. So starteten die Aktiven gestärkt mit der Wiederbepflanzung des alten Obstgartens auf dem Bauernhof von Stefan Fesseler, der den Hof momentan landwirtschaftlich nach ökologischen Gesichtspunkten wiederbelebt. Nach vier Stunden waren die Bäume gesetzt, Wühlmausschutz angebracht und an Pfosten befestigt. Familie Fesseler bewirtete die Helfer mit hausgemachten Köstlichkeiten.

PflanzreWir e.V. sagt an dieser Stelle ein herzliches DANKE an die MitarbeiterInnen von Cteam für ihr Umweltengagement und den SchülerInnen des Umweltausschusses für ihre großartige Unterstützung. PflanzreWir e.V. engagiert sich mit Pflanzungen von Wildhecken und Bäumen zur Steigerung der Artenvielfalt und des Klimaschutzes. Der Verein bringt Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Firmen und Schulen mit diesem Interesse in vielfältigen Aktionen zusammen. Kontakt: www.pflanzreWir.de.