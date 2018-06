Oberzells Ziel in der Landesliga sind 50 Punkte

Der Fußball-Landesligist SV Oberzell hat bereits zwei Spieltage vor Saisonende Gewissheit. Egal, wie die letzten beiden Partien ausgehen, der SVO beendet die Saison 2017/18 auf Rang fünf. Unter Druck steht dagegen noch die TSG Ehingen, zu denen die Oberzeller am Samstag um 15.30 Uhr fahren.

Ehingen steckt als 13. mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Vielleicht reicht der TSG noch ein Sieg zum Klassenerhalt, vielleicht sind aber auch noch zwei Siege nötig. Am letzten Spieltag tritt Ehingen beim Tabellenzweiten und Aufstiegsanwärter TSV Berg an. Leicht wird die Mission Klassenerhalt für die Ehinger also nicht. Punkte sind aber zwingend nötig, denn im Tabellenkeller geht es seit Wochen äußerst eng zu. All das können sich die Oberzeller ganz entspannt von Platz fünf aus anschauen. „Wir haben als Verein und als Mannschaft aber noch ein klares Ziel“, sagt Co-Trainer Oliver Wittich. „Wir wollen die 50 Punkte knacken.“ Austrudeln lassen komme für sein Team daher nicht infrage, glaubt Wittich. Denn um die 50 Punkte zu knacken, fehlt dem SVO noch mindestens ein Sieg und ein Unentschieden.

Die Ehinger werden im Heimspiel alles reinlegen, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. „Wir müssen von der ersten Sekunde an dagegenhalten“, fordert Wittich. Ähnlich wie beim glücklichen 1:0 gegen Weingarten sei wichtig, die Zweikämpfe anzunehmen und läuferisch dagegenzuhalten. Dass es spielerisch gegen die stark abstiegsgefährdeten Weingartener keine Glanzleistung war, ist für Wittich nur zweitrangig. „Im ersten Moment war nur wichtig, dass das Team nach dem 0:7 in Berg geschlossen auftritt und den Willen zeigt.“

Und das haben die Oberzeller gemacht. In Ehingen muss der SVO noch ein Mal auf den gesperrten Semih Deniz verzichten, der dann am letzten Spieltag beim FC Ostrach wieder spielberechtigt ist. Daniel Wellhäuser fehlt ebenfalls gesperrt und wird in dieser Saison auch nicht mehr spielen dürfen. Verzichten muss Wittich an diesem Wochenende zudem auf Innenverteidiger Michael Polczynski und Mittelfeldspieler Felix Tremmel. Beide lagen unter der Woche krank im Bett. Dominik Boos dagegen ist zurück im Kader.