Oberzells Spiel in Kehlen fällt aus

Der SV Oberzell hätte am Samstag in der Fußball-Landesliga zum Derby bei Nachbar SV Kehlen fahren müssen. Die Partie wurde jedoch am Freitagnachmittag abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

2:5 im Heimspiel gegen den FV Rot-Weiß Weiler – spätestens jetzt steht fest, dass der SV Oberzell in dieser Saison im Konzert der Großen der Landesliga nicht mitreden kann. Auch gegen den TSV Berg und den FV Olympia Laupheim haben die Oberzeller in der Hinrunde verloren – mit exakt demselben Ergebnis. „Die Situation ist nicht dramatisch und wir haben keinen Grund zur Panik“, meint Pfuderer. „Aber es ist klar, dass wir uns in dieser Saison ausschließlich darauf konzentrieren müssen, nicht in den Abstiegskampf hineinzurutschen.“ Noch sieht es in der Tabelle nach einem komfortablen Vorsprung aus: Auf den Relegationsplatz hat der SVO sechs, auf den ersten Abstiegsplatz sieben Punkte Vorsprung. Aber die Tabelle trügt auch: Außer dem SV Weingarten haben alle Mannschaften hinter Oberzell noch Nachholspiele in der Hinterhand.

Da bekommt eine „total schlechte“ (Pfuderer) Leistung gegen Weiler eine andere Dimension: „Mehrere Spieler haben ihre Leistung nicht gebracht. Weiler hat kein überragendes Spiel gezeigt, aber es reichte, um uns deutlich zu besiegen.“ Das Pressing des Gegners hinterließ Eindruck – „das war nur einer der Gründe für die Niederlage. Wir haben vor allem sehr viele individuelle Fehler gemacht.“ Das begann mit Torwart Kai Mähr, der nach einer Viertelstunde den Elfmeter zum 1:1 verursachte und setzte sich das ganze Spiel über fort. „Linus Kleb und Michael Polczynski haben das 1:3 mit verursacht, Jason Müller konnte vorne kaum einen Ball festmachen“, nennt Pfuderer noch zwei Beispiele.

Klar: Stürmer Anderson Gomes dos Santos wird sehr vermisst. Der Torjäger der Oberzeller laboriert noch an seinem Muskelfaserriss – gegen Weiler reichte es nur zu einem 15-Minuten-Einsatz.