Oberzells Gegner ist seit 16 Spielen ungeschlagen

Auf dem Platz des TSV Neukirch geht es am Sonntagnachmittag um alles für den SV Oberzell: Die Mannschaft vom Trainerteam Pfuderer/Wittich spielt um 15 Uhr in der Relegation gegen den TSV Trillfingen um den Verbleib in der Landesliga.

Die Trillfinger haben in der Bezirksliga Zollern Rang drei belegt. Profitiert haben sie vom Abstieg des FC Albstadt aus der Verbandsliga. Dessen zweite Mannschaft ist in der Bezirksliga Zweiter geworden, kann aber nicht in die Landesliga aufsteigen, weil dort nicht zwei Teams eines Vereins spielen dürfen. So rutschte Trillfingen in die Relegation – und hielt sich dort schadlos: In Runde eins besiegte der TSV den Zweiten der Bezirksliga Riß, den VfB Gutenzell, mit 2:1 nach Verlängerung. Und am vergangenen Sonntag vermasselten die Trillfinger der TSG Ehingen aus der Bezirksliga Donau die Rückkehr in die Landesliga – in dieser Partie stand es schon nach der regulären Spielzeit 2:1.

Damit ist der TSV Trillfingen nunmehr seit 16 Spielen in Serie ungeschlagen – inklusive Bezirkspokal Zollern, den die Mannschaft durch einen souveränen 6:0-Finalsieg gegen den FC Stetten/Salmendingen gewann. Im Halbfinale hatte Trillfingen den späteren Zollern-Meister SGM TSV Nusplingen/TSV Obernheim eliminiert.

Von Platz acht auf drei

Das 2:3 im ersten Ligaspiel des Jahres 2019 beim TV Melchingen war die letzte Niederlage der Trillfinger. In diesem Spiel gab ein Spieler sein Debüt, der im Schussental kein Unbekannter ist: Jonas Wiest – vor zwei Jahren vom FV Ravensburg zur TSG Balingen gewechselt – schloss sich im Winter seinem Heimatverein an. Der Flügelstürmer, der in der neuen Saison zum FV zurückkehrt, hat sicher seinen Anteil am Aufwind des TSV Trillfingen. Wiest unterstützte den TSV auch als Co-Trainer. Die Hinrunde hatten die Trillfinger noch als Achter abgeschlossen.

„Trillfingen hat in der Offensive viel Qualität“, sagt denn auch Oberzells Co-Trainer Oliver Wittich – und meint damit keineswegs nur Wiest: „Er ist nicht der Einzige, auf den wir ein Auge haben müssen.“ TSV-Toptorjäger Kai Krause brachte es in der Liga auf 21 Treffer und hat in Runde zwei der Relegation das entscheidende 2:1 gegen Ehingen beigesteuert. Wittich nennt auch Routinier Norman Vogt, der bei dessen Landesliga-Jahr 14/15 mit dem SV Grün-Weiß Stetten schon in der Landesliga gegen Oberzell gespielt hat. „Trillfingen hat mehrere Spieler, die schon höher als in der Bezirksliga Erfahrung gesammelt haben.“

Keine Beobachtung des SVO

Die Oberzeller haben ihren Gegner vom Sonntag nicht beobachtet. Aber Wittich, der den urlaubenden Cheftrainer Achim Pfuderer in den vergangenen eineinhalb Wochen vertreten hat, hat bei den Relegationsgegnern Informationen eingeholt. Neben der Qualität in der Offensive hat der Co-Trainer eine Schwäche in der Defensive beim TSV ausgemacht. Und in der Tat: Nur im Pokalfinale hat Trillfingen 2019 zu Null gespielt.

Ein Nachteil ist für die Trillfinger – der Ort ist Stadtteil von Haigerloch – sicher die weite Anreise: 130 Kilometer Anfahrt zu einem Fußballspiel – das ist für den TSV, der 2014 aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen ist, Neuland. „Für uns geht es darum, von der ersten Minute an hellwach zu sein“, sagt Oliver Wittich, für den das Relegationsspiel das vorerst letzte in Diensten des SVO ist – er trainiert ab der kommenden Saison den Bezirksligisten SV Kressbronn. „Wir wollen agieren, nicht nur reagieren und das Heft in die Hand nehmen.“

Zwei Wochen nach dem 3:2-Sieg bei Absteiger SG Kißlegg, der den Oberzellern die Chance auf den Klassenerhalt über die Relegation sicherte, ist klar: „Am Sonntag geht es um alles.“ Urlaubsbedingt nicht dabei ist Jason Müller – außer den Langzeitverletzten steht den Oberzellern sonst der gesamte Kader zur Verfügung. Auch Torwart Kai Mähr ist – mit gut verbundenem Sprunggelenk – einsatzbereit.