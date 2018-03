Oberzeller wärmen sich am Funkenfeuer

Zahlreiche Zuschauer hat der starke Schneefall am Wochenende nicht davon abgehalten, die Funkenfeuer (wie hier in Oberzell) mitzuerleben. Der zu mehreren Metern hoch, mit Holzscheiten, Paletten und Christbäumen gestapelte Funken wurde problemlos vom Funkenverein entzündet. Auch wenn dadurch der Winter ausgetrieben werden soll, konnte der Schneefall den lodernden Flammen nichts anhaben, die meterhoch in den Himmel peitschten und eine angenehme Wärme versprühten. Bis spät in den Abend brannte das große Funkenfeuer und lud bei warmen Getränken zum gemütlichen und langen Beisammensein ein. Foto: Elke Obser