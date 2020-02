Oberzeller A-Junioren sichern sich Hallentitel

Mit dem Sieg bei der Bezirksmeisterschaft im Hallenfußball hatten sich die A-Junioren des SV Oberzell für die Zwischenrunde auf Verbandsebene qualifiziert. Auch dort war die Oberzeller U19 erfolgreich. Erstmals in der Vereinsgeschichte kehrte der SVO auch vom Finale um die württembergische Meisterschaft mit einem Sieg zurück.

Bereits zum dritten Mal in Folge hatten die Oberzeller laut Mitteilung das Finalturnier der besten acht Mannschaften des Württembergischen Fußballverbands erreicht. Beim Turnier in Ehningen im Kreis Böblingen hatte der SV Oberzell laut eigener Aussage die schwerste Gruppe erwischt. Es ging gegen die beiden Mannschaften aus der Verbandsstaffel, TuS Ergenzingen (Meister im Bezirk Nördlicher Schwarzwald) und TSV Weilheim/Teck (Vizemeister im Bezirk Neckar/Fils). Dazu traf Oberzell in der Gruppe auf die SpVgg Holzgerlingen aus der Bezirksstaffel.

Ungeschlagen und mit einer disziplinierten Leistung erreichten die Oberzeller das Halbfinale gegen den TSV Frommern (Meister im Bezirk Zollern). Dieses Spiel gewann der SVO – trotz der körperlichen Überlegenheit des Gegners – überragend mit 2:0 und zog ins Finale ein. Hier wartete die SGM Aufheim/Holzschwang/Pfaffenhofen (Meister im Bezirk Donau/lller). Beide Mannschaften waren bereits in der Zwischenrunde in Baienfurt aufeinandergetroffen. Das packende Finalspiel in Ehningen gewann Oberzell dank eines sehenswerten Treffers mit 1:0 und sicherte sich erstmals in der Vereinsgeschichte die württembergische Meisterschaft im Hallenfußball.

Die Mannschaft um die Trainer Ibrahim Yilmaz und Roland Tischler hat sich durch diesen Erfolg für die süddeutsche Meisterschaft am 7. März in Freiburg qualifiziert.

Das U19-Team des SVO: Fabian Schmidt, Kai Marquardt, Jonathan Engele, Marvin Schwendemann, Leo Schumacher, Jonas Metzler, Aaron König, Matthias Leibinger, Max Roth, Marius Wietrzykowski, Marcel Glaser, Anouk Donath sowie die Trainer Ibrahim Yilmaz und Roland Tischler.