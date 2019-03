Oberzell will keinen Punkt herschenken

Die Partie des SV Oberzell beim TSV Straßberg am vergangenen Wochenende wurde kurzfristig abgesagt, am Samstag (15 Uhr) startet der SVO nun mit einem Heimspiel in die Rückserie der Fußball-Landesliga. Gegner ist der SV Kehlen, der ebenfalls mit einer Woche Verspätung wieder einsteigt.

„Ganz klar: Wir hätten in Straßberg gerne gespielt, dann wären wir gleich im Rhythmus gewesen“, gesteht Oberzells Trainer Achim Pfuderer. „Aber es ist, wie es ist.“ Der SVO packte unter der Woche noch eine Trainingseinheit drauf und geht mit klaren Ambitionen ins neue Jahr. „Jedes Spiel hat für uns Endspielcharakter, wir dürfen keine Punkte verschenken“, meint der Trainer im Hinblick auf die Lage. 16 Punkte aus 16 Spielen hat der SVO geholt. Als Zwölftplatzierter muss Oberzell also erst mal nach unten schauen und versuchen, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern.

Seine Mannschaft habe eine „durchwachsene Vorbereitung mit Tendenz zum Positiven“ hinter sich, wie es Pfuderer formuliert. Ansprechend waren die Testspiele, in vier von fünf Spielen blieb Oberzell ohne Gegentor, besiegte etwa den Verbandsligisten SC Pfullendorf. „Die Trainingsbeteiligung hätte besser sein können“, meint Pfuderer, „aber da wird es den anderen Landesligisten nicht anders gegangen sein.“

Trotzdem: Gegen Kehlen braucht es eine Topleistung, denn der SVK spielte eine hervorragende Hinrunde, ist momentan Tabellenfünfter. „Kehlen ist ein starker Gegner“, stellt Pfuderer klar. „31 Punkte holst du nicht nur mit Glück.“ Besonders beeindruckt den SVO-Trainer die Moral bei Kehlen: „Die Mannschaft lässt sich von keinem Rückstand blenden.“ Bestes Beispiel hierfür ist das Spiel um Platz drei beim Wintercup. Gegen Pfullendorf lag die Mannschaft von Michael Steinmaßl bereits mit 0:4 zurück, gewann die Partie aber noch mit 6:5.

„Wir wollen in Oberzell auf jeden Fall punkten“, gibt sich Steinmaßl kämpferisch. „Mit drei Punkten kämen wir noch näher an Platz zwei heran.“ Dieser zweite Platz schien zwar vor der Saison unrealistisch, aktuell trennen den SV Kehlen aber nur sechs Punkte davon – bei einem Spiel weniger. „Wenn wir die Konstanz aus der Vorrunde erreichen, kann alles passieren“, meint Steinmaßl. „Wenn etwas läuft, muss man es manchmal einfach laufen lassen.“

Die Oberzeller sind also in jedem Fall gewarnt, Pfuderer hat allerdings auch einen klaren Schwachpunkt beim Gegner erkannt: „In der Vorbereitung hat Kehlen vor allem in den ersten 15-20 Minuten viele Gegentreffer kassiert.“ Dieses Wissen allein wird dem SVO allerdings wenig nutzen. „Es bringt uns nichts, die erste Viertelstunde zu gewinnen und dann das Spiel zu verlieren.“