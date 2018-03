Oberzell siegt trotz personeller Probleme

Der SV Oberzell hat in der Fußball-Landesliga beim Aufsteiger SV Mietingen einen wichtigen Sieg gelandet. Aufgrund vieler Ausfälle gingen die Oberzeller beim 3:0 mit einer völlig ungewohnten Aufstellung an den Start – in Ansumana Jobe machte ein Spieler auf sich aufmerksam, den vorher noch niemand kannte.

Mitte März kommt der SV Oberzell auf dem Zahnfleisch daher – das wurde am Samstag schon beim Blick auf die Riege der Ergänzungsspieler deutlich: Da saßen an Feldspielern zwei aus dem Kreisliga-B-Team (Simon Tischler, Jobe), ein Marius Eberle ohne Training nach langer Verletzung, ein Dominik Boos mit Muskelproblemen und Co-Trainer Oliver Wittich.

Weil mehr als eine halbe Mannschaft fehlte, mussten die Trainer kräftig überlegen, wie sie ihr Team in Mietingen auf den Rasen schicken sollten. Achim Pfuderer und Oliver Wittich entschieden sich für ein System mit zwei Spitzen und einen ganz einfachen Fußball nach dem Motto: Hinten steht die Null und vorne zwei Kanten. Die Kanten – das waren Ersin Sanli und Anderson Gomes dos Santos. Sie sollten Bälle festmachen und vor allem bei langen Bällen Kopfballduelle gewinnen. Hinten bewies Daniel Marin in der Innenverteidigung mal wieder, dass er „fast alles spielen kann“ (Wittich).

Defensiv ging die Rechnung auf: „Bis auf Distanzschüsse hatte Mietingen über die gesamten 90 Minuten hinweg keine Torchancen“, war Wittich zufrieden. Die Oberzeller Trainer waren sehr vorsichtig: Nach einer frühen Gelben Karte für Mohamed Mirey gingen sie gar kein Risiko und nahmen den Linksaußen früh vom Platz. „Zu zehnt hätten wir unsere Taktik nicht umsetzen können“, begründete der Co-Trainer diesen Schritt.

Es kam Ansumana Jobe. Moment – wer? Jobe ist den Oberzellern im Herbst 2017 aus der Flüchtlingsunterkunft bei den Tennisplätzen zugelaufen. „In der zweiten Mannschaft war er unterfordert“, meint Wittich. Also angesichts der Personalnot die Beförderung in die Erste und gleich der erste Einsatz – von Null auf die zentrale Offensivposition Zehn. Wittichs Fazit: „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Starker Treffer von Jobe

Vor Jobes bester Szene ging allerdings zunächst einmal die britische Taktik der Oberzeller auf: In der 34. Minute ein langer Ball auf Gomes dos Santos, der legt per Kopf auf Sturmpartner Sanli ab – und der wiederum hämmert den Ball direkt ins Tor. Der erste Treffer des langen Ex-Friedrichshafeners für seinen neuen Verein – vielleicht ein Hoffnungsschimmer in Sanlis Leidensgeschichte: Er kämpft immer noch mit der Verletzung, die er schon vom VfB mitgebracht hat.

Auch die Oberzeller erarbeiteten sich über die gesamte Spieldauer hinweg nur wenige Tormöglichkeiten. Wenn die Chance aber da war, schlugen sie zu. In der 59. Minute war es Jobe, der per Kopf nach einem Freistoß für eine Vorentscheidung sorgte. Wittich war hörbar beeindruckt: „Mit einem super Timing und einer enormen Sprungraft stand er einen halben Meter höher als sein Gegenspieler in der Luft und hat den Ball aus elf, zwölf Metern mit Wucht ins Eck befördert – schulbuchmäßig.“

Die Oberzeller legten noch einen drauf: Ein Ballgewinn in der 78. Minute von Daniel Wellhäuser, der lange Ball durchs Mittelfeld auf Gomes dos Santos, „Ando“ gewinnt seinen Zweikampf und schickt Marcel Freisinger, der vor dem Tor eiskalt bleibt und zum 3:0 einschiebt. „Unterm Strich haben wir verdient gewonnen“, freute sich Wittich, der selbst noch ein paar Minuten auf dem Feld stand. „Die drei Punkte waren immens wichtig.“ Sie bescherten den Oberzellern – in einer allerdings aufgrund der vielen Spielausfälle unberechenbaren Tabelle – den Sprung auf Platz fünf, ein gutes Stück weg von den Abstiegsrängen.