Oberzell siegt in Unterzahl

Der SV Oberzell hat in der Fußball-Landesliga mit 2:1 beim TSV Straßberg gewonnen. Der SVO drehte in Halbzeit zwei den frühen Rückstand durch zwei Elfmetertore von Torjäger Anderson Gomes dos Santos. Den Siegtreffer erzielten die Oberzeller in Unterzahl.

Kai Mähr hatte sich unter der Woche einen Hexenschuss zugezogen, deshalb stand beim SVO Christoph Gehweiler zwischen den Pfosten. Das Trainerteam hatte für die Partie das Ziel ausgegeben, Straßberg auf Distanz zu halten und Platz fünf zu festigen. Der Plan: Mit einer sicheren Defensive nicht ins offene Messer – sprich: in die Konter des TSV – laufen.

Die Oberzeller mussten in der Abwehr schon früh wechseln: Niklas Schlegel trug in der zehnten Minute bei einem Zweikampf eine blutende Wunde davon, die im Krankenhaus genäht werden musste. Für den Innenverteidiger kam Manuel Schlude nach langer Verletzung zurück ins Team. Der nächste Rückschlag folgte allerdings wenige Minuten später: Nach einem langen Ball der Straßberger war sich die SVO-Verteidigung nicht einig und reagierte zu spät: Tobias Guth erzielte das 1:0 per Kopf über den herauseilenden Gehweiler hinweg.

In Halbzeit eins hatte die Oberzeller Offensive wenig entgegenzusetzen, Chancen hatte der SVO höchstens im Ansatz. Das Trainerteam reagierte darauf mit einer taktischen Umstellung in Halbzeit zwei: Ersin Sanli kam für Fabio Maucher, hinten spielte der SVO jetzt mit der Dreierkette Schlude/Polczynski/Deniz. Das brachte mehr Ballbesitz – und auch mehr Chancen: In der 65. Minute wurde Jason Müller nach einer Flanke von rechts im Strafraum von den Beinen geholt – Elfmeter. Gomes dos Santos traf vom Punkt zum Ausgleich. Dasselbe wiederholte sich in der 71. Minute, als Daniel Wellhäuser von rechts in den Sechzehner lief und zu Fall kam – wieder verwandelte Oberzells Torjäger dos Santos. Das war schon in Unterzahl. Semih Deniz hatte in der 68. Minute im Laufduell einen Gegenspieler von hinten attackiert – der Schiedsrichter wertete die Aktion als überhartes Foulspiel und zog glatt Rot. Aber auch zu zehnt brachte der SVO den Vorsprung über die Zeit.

„Das war eine gute Mannschaftsleistung, die Straßberger haben uns alles abverlangt“, war Oberzells Trainer Achim Pfuderer nach dem Sieg beim Aufsteiger zufrieden – und angesichts von nunmehr 43 Punkten meinte er: „Ich habe ja im Fußball schon viel erlebt – aber das muss der endgültige Klassenerhalt gewesen sein.“