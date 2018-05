Oberzell gibt Sieg aus der Hand

Der SV Oberzell ist in der Fußball-Landesliga gegen den TSV Heimenkirch nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Oberzeller brauchten lange, um sich auf das körperbetonte Spiel des TSV Heimenkirch einzustellen und gaben die Führung kurz vor Schluss durch Reklamieren aus der Hand.

Kurz vor Ende der Saison ist es wahrlich kein Geheimnis mehr, dass der TSV Heimenkirch sein Heil im Zweikampf sucht und vor allem über körperliche Vorteile beim Kopfballspiel mit Standards zum Erfolg kommen will. Neben dem Hünen Marco Wipper im Sturmzentrum wirkt manch gestandener Landesligaverteidiger wie ein Bubi. Dass viele hohe Bälle Richtung Wipper geschlagen werden und der bei fast jedem Zweikampf zu Boden geht, um einen Freistoß herauszuholen, sieht zwar nicht schön aus, kann aber effektiv sein.

Die Oberzeller kamen jedenfalls lange Zeit nicht zurecht mit der robusten Gangart der Allgäuer. Der Plan, dagegenzuhalten und über Vorteile am Boden zum Erfolg zu kommen, funktionierte nicht. Als Marco Geßler in der 22. Minute umknickte und sichtlich gehandicapt wirkte, waren die Hoffnungen auf spielerische Höhepunkte ganz dahin.

Geßler hatte gleich in der sechsten Minute die lange Zeit einzige gute Möglichkeit der Oberzeller, scheiterte aber an Thomas Vogel im Heimenkircher Tor. Ansonsten hatte der TSV optische Vorteile und nach ein paar Sekunden die erste Chance, als der Ball durch Freund und Feind flutschte, Marius Diem aber – völlig überrascht – keinen guten Abschluss zustande brachte. Sonst konnten sich auch die Allgäuer nur wenige echte Torchancen erarbeiten.

Als kurz vor Ende der ersten Halbzeit die SVO-Defensive unkonzentriert war, hielt Torwart Kai Mähr gegen TSV-Kapitän Markus Hutterer. Für Geßler ging’s nach der Pause nicht mehr weiter, er wurde durch Felix Tremmel ersetzt. Ein wenig sah es jetzt so aus, als hätten die Oberzeller Trainer vor dem Unvermögen ihres eigenen Teams kapituliert, das Spiel selbst aktiv zu gestalten. Achim Pfuderer und Oliver Wittich stellten auf eine Doppelsechs und eine Kontertaktik um.

Kuriose Schlussphase

Das brachte tatsächlich Erfolg: In der 54. Minute war Jason Müller nach einem Steilpass halblinks durch und überwand Vogel im kurzen Eck. Spätestens mit dem Rückstand war der Faden bei den Heimenkirchern komplett gerissen. Tobias Schuwerk hätte in der 84. Minute bei einem verunglückten Rückpass über seinen Torwart hinweg sogar fast ein spektakuläres Eigentor erzielt.

Die Partie wäre vermutlich ausgetrudelt, hätte sich Oberzells Torwart nicht kurz vor Schluss so sehr über eine ausgebliebene Abseitsentscheidung des Linienrichters aufgeregt, dass der irgendwann die Fahne hob. Dann ging’s ganz schnell: Pfiff, Gelbe Karte für Mähr, indirekter Freistoß aus sieben Metern, Schuwerk platziert den Ball direkt neben dem Pfosten – 1:1. Der eingewechselte Ansumana Jobe hatte gegen aufgerückte Heimenkircher in der fünften Minute der Nachspielzeit per Konter die große Chance zum Siegtreffer, platzierte den Ball aber genau zwischen dem mitgelaufenen Anderson Gomes dos Santos und dem Torpfosten hindurch ins Aus.

Oberzells Trainer Achim Pfuderer war direkt nach Anpfiff beim Schiedsrichter – natürlich ging’s um die Entscheidung zum indirekten Freistoß. Was genau wurde da gesprochen? „Das bleibt intern“, meinte Pfuderer. Mit Kritik an seinem Team hielt der Trainer aber nicht hinterm Berg: „20 Minuten lang liefen einige mit einem rosa Röckchen herum, bis sie realisiert haben, dass Fußball ein Kampfspiel ist.“ In der Analyse des Ergebnisses blieb Pfuderer sachlich: „Auch wenn wir den Ausgleich auf diese Weise natürlich nicht bekommen dürfen – mehr als einen Punkt hatten wir auch nicht verdient.“ Und nicht zum ersten Mal forderte der Trainer öffentlich Verstärkungen: „Diese Partie hat wieder gezeigt: Es fehlt der Konkurrenzkampf im Team.“