Oberzell bekommt es mit dem Spitzenreiter zu tun

Der SV Oberzell hat am Samstag um 15 Uhr den FV Olympia Laupheim zu Gast. Mit Blick auf ihre jüngste Erfolgsserie in der Fußball-Landesliga können die Oberzeller ohne Druck in das Duell gegen den Tabellenführer gehen.

Am Samstag den Ligaprimus vor der Brust, danach zwei Auswärtsderbys in Eschach und Kehlen – die kommenden zehn Tage haben es in sich für den SVO. Die Oberzeller können sie allerdings auch mit breiter Brust angehen: Kein Team ist in der Landesliga momentan erfolgreicher: Seit der herben 2:5-Niederlage in Weiler Ende Februar ist die Mannschaft von Achim Pfuderer und Oliver Wittich ungeschlagen. Sechs Spiele, 14 Punkte – diese Serie katapultierte die Oberzeller weit weg von der Abstiegszone.

Komplettes Team

Jetzt also die Partie gegen den Tabellenführer. „Es ist klar: Der große Druck lastet in diesem Spiel nicht auf uns“, sagt Pfuderer. „Aber wir haben auch keinen Anlass, die Punkte einfach herzuschenken.“ Der FV Olympia Laupheim bleibt allerdings das Maß aller Dinge in der Landesliga: Die Mannschaft ist im neuen Jahr noch ungeschlagen. Immerhin: Drei Unentschieden gegen Straßberg, den FV Ravensburg II und den SV Ochsenhausen in 2018 zeigen, dass auch die Olympia nicht unantastbar ist. Aber die 19:4 Tore, die die Laupheimer in den sieben Spielen nach ihrem Spätstart aus der Winterpause geholt haben, sind eine Demonstration der Stärke. Bester Sturm, mit Abstand beste Abwehr, in Simon Dilger (13 Tore), Ivan Vargas Müller (12) und Simon Hammerschmied (8) drei Mann unter den Top 15 der Torschützenliste – die Nummer eins der Liga hat ohne Zweifel das kompletteste Team der Liga.

„Laupheim ist die dominierende Mannschaft in der Landesliga“, stellt denn auch Oberzells Trainer klar. „Die Schwächen in diesem Team muss man wirklich mit der Lupe suchen.“ Was dem SVO Hoffnung macht: In einer Statistik sind die Laupheimer nicht Spitze – bei ihrer Auswärtsbilanz. „Auswärts sind sie vielleicht nicht ganz so dominant“, meint Pfuderer. „Aber wir fangen jetzt sicher nicht das Spinnen an und sagen, dass wir sie mit 4:0 wegputzen.“

Herbe Pleite im Hinspiel

Zumal das Hinspiel den Oberzellern doch arg die Grenzen aufgezeigt hat: „Laupheim hatte bestimmt zehn Großchancen“, erinnert sich der Trainer des SVO. „Wir haben paradoxerweise zur Halbzeit mit 1:0 geführt, der Gegner hat dann aber aufgedreht und völlig verdient gewonnen.“ 5:2 ging es am Ende für die Olympia aus – ein Grund für Pfuderer, seine Zielsetzung für das Rückspiel vorsichtig zu formulieren: „Wir wollen uns gegenüber dem Hinspiel klar verbessern und zeigen, dass der Unterschied doch nicht so groß ist.“

Ein Fragezeichen steht momentan hinter dem Einsatz von Anderson Gomes dos Santos – der Torjäger, der alle drei Oberzeller Tore der vergangenen beiden Partien erzielt hat, ist am Wochenende eventuell privat verhindert.