Oberstaatsanwalt verlässt Ravensburg

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, stellvertretender Leiter der Staatsanwaltschaft Ravensburg, wird Ende März die Staatsanwaltschaft Ravensburg verlassen und ab April die Position des Hauptabteilungsleiters IV - Schwerpunktabteilung zur Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen - bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart übernehmen. Das teilt die Staatsanwaltschaft Ravensburg mit.

Seit Februar 1996 war Oberstaatsanwalt Diehl, mit Ausnahme einer sechsmonatigen Abordnung zur Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart im Jahr 2010, fortlaufend bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg tätig. Dort wurde er im Januar 2011 zum Ersten Staatsanwalt und im Juni 2014 zum Oberstaatsanwalt ernannt. 2016 erfolgte die Ernennung zum ständigen Vertreter des Behördenleiters.

Der Werdegang

Während seiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg durchlief Oberstaatsanwalt Diehl verschiedene Abteilungen und war mit Verfahren in den unterschiedlichsten Deliktsbereichen beschäftigt. So war er unter anderem Dezernent für Betäubungsmittel- und Arzneimittelstrafsachen sowie Leiter der Abteilung für Wirtschafts-, Insolvenz und Steuerstrafverfahren. Seit 2016 leitete Oberstaatsanwalt Diehl die Abteilung I bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg und war dabei zuständig für Schwurgerichtssachen für den Landgerichtsbezirk Ravensburg, Strafsachen mit politischem Hintergrund und Wirtschaftsstrafsachen. Daneben war Oberstaatsanwalt Diehl für internationale Rechthilfe in Strafsachen zuständig und langjähriger Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Bei einer virtuellen Verabschiedung von Oberstaatsanwalt Diehl dankte ihm der Behördenleiter Alexander Boger für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Die Stelle des stellvertretenden Leiters der Staatsanwaltschaft Ravensburg wird in den kommenden Monaten neu besetzt werden.