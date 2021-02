Oberstaatsanwalt: „Sorge bereiten uns die Intensiv- und Mehrfachtäter“

Von Schwäbische Zeitung

Das hat es am Klinikum Memmingen noch nie gegeben: Vier Zwillingspärchen erblickten am vergangenen Wochenende das Licht der Welt. Diese Häufung an nur einem Wochenende sei auch für den Chefarzt eine „kleine Sensation“ gewesen, teilt das Klinikum mit.

„Auch bei Zwillingsschwangerschaften ermöglichen wir den werdenden Müttern eine Normalgeburt und planen nicht per se einen Kaiserschnitt“, wird Chefarzt Dr. Felix Flock in der Mitteilung zitiert.