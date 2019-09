Oberschwabenschau: Eine kleine Stadt entsteht

Im Stundentakt wächst derzeit eine kleine Stadt aus dem Boden: Neben der Oberschwabenhalle entstehen 16 Hallen für die Oberschwabenschau. 60 bis 80 fleißige Helfer sind Tag für Tag im Einsatz, damit die Zeltstadt auf dem Ravensburger Messegelände pünktlich fertig wird, teilte der Veranstalter mit.

„Da das Zeitfenster für den Aufbau sehr klein ist, kommt es auf die punktgenaue Umsetzung an“, so Stephan Drescher, der Messeleiter der Oberschwabenschau laut Pressemitteilung. Er hat den Zeitplan immer im Blick: Eröffnet wird die Messe am Samstag, 12. Oktober. Am Montag davor, am 7. Oktober, müssen alle Aufbauarbeiten fertig und die Handwerker weg sein. Denn ab dann können rund 600 Aussteller-Betriebe ihre teils aufwändigen Messestände und Ausstellungen aufbauen.

Es sind erfahrene Zeltbauer, die der Oberschwabenschau ihre Dächer über dem Kopf geben und rund 20.000 Quadratmeter überbauten Raum schaffen. Jedes Jahr fängt man von ganz vorne an: Weil der Untergrund uneben ist, braucht jede der 16 Hallen ein eigenes Fundament sowie Konstruktionen, um Niveau-Unterschiede auszugleichen. Danach stellt der Bautrupp die Wandelemente und montiert die Decken – schwere PVC-Bahnen, die 30 Meter überspannen.

Dann folgt die Infrastruktur: Elektro- und Wasserleitungen, Heizungen und Teppichböden. Parallel fangen die Messe- und Bühnenbauer schon an, den Hallen von innen ein Gesicht zu geben.