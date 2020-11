Oberschwabenklinikum testet ambulante Patienten

Am St. Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg und am Krankenhaus Bad Waldsee beginnt die Oberschwabenklinik (OSK) laut Pressemitteilung am kommenden Montag mit Corona-Schnelltests auch für Patienten der Ambulanzen. In der Geriatrischen Rehabilitation am Heilig-Geist-Spital in Ravensburg werden ebenfalls ab Montag diejenigen, die eine Ausnahmegenehmigung für den Besuch eines Patienten erhalten, getestet.

Am Westallgäu-Klinikum in Wangen werden die Schnelltests bei ambulanten Besuchern bereits seit dem 16. November eingesetzt. An allen Häusern der OSK werden bereits seit geraumer Zeit stationäre Patienten vor der Aufnahme mittels des herkömmlichen PCR-Verfahrens getestet. Schnelltests setzt die OSK auch für ihre direkt am Patienten tätigen Beschäftigten ein. Sie werden einmal pro Woche getestet.

Nach dem Betreten der Klinik werden Patienten und Besucher in eine Box aufgerufen, in der ein Fragebogen ausgefüllt wird. Danach geht es in die Abstrichstelle. Nach nur 15 bis 30 Minuten liegt das Ergebnis vor und der Ambulanzbesuch ist bei negativem Befund möglich. Im EK sind umgerechnet neun Vollzeitkräfte erforderlich, um dieses Sicherheitskonzept umzusetzen.