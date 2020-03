Zum Schutz von Patienten und Beschäftigten vor dem Coronavirus schränkt die Oberschwabenklinik (OSK) in allen ihren Häusern ab sofort Krankenbesuche ein. Das teilte Kliniksprecher Winfried Leiprecht am Freitag mit.

Jeder Patient könne eine Person benennen, die ihn besuchen darf. Darüber hinaus dürfe eine zweite stellvertretende Person benannt werden. „Diese Personen sollten nach Möglichkeit auch nicht wechseln“, sagt Leiprecht. Nur eine dieser Personen wird zum Patienten gelassen.

Diese Regelung gelte für das St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, das Westallgäu-Klinikum in Wangen, das Krankenhaus Bad Waldsee sowie die Geriatrische Rehabilitation im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg. Sonderregelungen seien beim Besuch von Patienten in kritischem Zustand möglich. „Die Besucher sollten jedoch keinesfalls direkt auf die Station gehen, sondern sich zuvor wegen einer Absprache am Empfang melden“, so Leiprecht.

OSK will übers Wochenende Erfahrungen sammeln

Wer an einer akuten Atemwegserkrankung leidet oder aber sich in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat, solle von einem Klinikbesuch absehen. „Alle sollten sich bewusst sein, dass sich gerade in Krankenhäusern Menschen aufhalten, die von der hochansteckenden Viruserkrankung besonders gefährdet sind“, so Leiprecht.

Vor diesem Hintergrund hoffe man bei der OSK auf Verständnis bei den Angehörigen und Besuchern. Die Maßnahmen dienten nicht allein dem Schutz der Patienten, sondern auch der Beschäftigten der Krankenhäusern, die für die Versorgung der Patienten gebraucht werden.

Im Eingangsbereich werden Besucher informiert

Über die Beschränkung sagt er: „Das haben wir noch nie gehabt. Übers Wochenende müssen wir erst mal Erfahrungen sammeln, wie die Besucher reagieren.“ In den Eingangsbereichen der Akutkrankenhäuser richtet die Klinik zusätzliche Informationspunkte ein, um die Richtlinie bei den Besuchern bekanntzumachen. Die OSK will ihr Vorgehen anpassen und gegebenenfalls verschärfen, wenn auf Landes- oder Bundesebene neue Empfehlungen oder Verordnungen beschlossen werden.

Andere Krankenhäuser haben noch strengere Sperren verhängt: Am Uniklinikum in Tübingen etwa sind seit Freitag gar keine Patientenbesuche mehr möglich. In Einzelfällen, zum Beispiel im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Begleitung eines erkrankten Kindes, wird dort laut Pressemitteilung der Uniklinik über Ausnahmen entschieden.