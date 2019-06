Oberschwabenklinik nutzt erstes Elektrofahrzeug

Die Oberschwabenklinik hat erstmals ein Elektroauto für ihren Fuhrpark in Empfang genommen. Das elektrisch betriebene Fahrzeug hat seinen Standort am St. Elisabethen-Klinikum und steht der Haustechnik zur Verfügung.

Zurückgelegt werden damit laut Pressemitteilung überwiegend kurze Strecken ins Heilig-Geist-Spital oder in die Zentralküche nach Weingarten sowie in die OSK-Häuser in Bad Waldsee und in Wangen. Möglich gemacht hat die Beschaffung ein Sponsorenmodell. Das erste E-Auto der OSK ist ein ZE (Zero Emissionen) Renault Kangoo mit einer Reichweite von 200 Kilometern.

„Wir werden nun beginnen, erste Erfahrungen mit der E-Mobilität zu sammeln. Das neue Elektrofahrzeug ist eine gute und sinnvolle Ergänzung im Fuhrpark der Oberschwabenklinik“, betonte Martin Stürzl-Rieger, Leiter des Facility Managements der OSK. In der ersten Probephase hat sich das Fahrzeug bereits bewährt: