Oberschwabenklinik hat weiteren Geschäftsführer

Michael Schuler hat seine Arbeit als Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Personal und Infrastruktur bei der Oberschwabenklinik gGmbH (OSK) angetreten. Der 57-jährige Diplom-Betriebswirt steht seit dem 1. Oktober gemeinsam mit dem für Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege zuständigen Oliver Adolph an der Spitze des kommunal getragenen Klinikunternehmens im Landkreis Ravensburg. Das teilt die OSK in einer Pressenotiz mit.

Schuler ist in Wangen geboren, in Leutkirch aufgewachsen und arbeitete in den 80er-Jahren drei Jahre lang als Intensivkrankenpfleger am EK Ravensburg sowie am damaligen Krankenhaus Leutkirch, ehe er im Klinikmanagement Karriere machte. Er stieß von der Gesundheitsholding Tauberfranken zur OSK. Schuler ist glücklich über seine Rückkehr in die Heimat: „Das EK von früher ist mit jenem von heute natürlich nicht mehr zu vergleichen, es ist eine andere Zeit. Aber die neue Struktur der Oberschwabenklinik bietet großartige Chancen.“