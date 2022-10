Oberschwabenklinik hat neue Besuchszeiten

Wer Patienten in den Krankenhäusern der Oberschwabenklinik (OSK) im Kreis Ravensburg besuchen wollte, hatte als Berufstätiger oft schlechte Karten. Denn am Abend war die Besuchszeit schon vorbei. Das ändert sich jetzt.

Künftig letzter Einlass um 17 Uhr

Die Oberschwabenklinik verschiebt die Besuchszeiten in ihren Akuthäusern ab Mittwoch, 2. November, um eine Stunde nach hinten. Künftig sind Krankenbesuche bis 18 Uhr möglich, wie ein Kliniksprecher mitteilte. Letzter Einlass sei um 17 Uhr. Die OSK nehme damit den Wunsch vieler Berufstätiger auf, für die der bisherige letzte Einlass um 16 Uhr zu früh gewesen sei.

Zeiten für Krankenbesuche sind damit im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, dem Westallgäu-Klinikum in Wangen und dem Krankenhaus Bad Waldsee einschließlich der Intensivbereiche von 14 bis 18 Uhr. Die bisherigen Corona-Vorsichtsmaßnahmen gelten laut OSK weiter, das bedeute: Ein Patient kann maximal eine Stunde Besuch von einer Person pro Tag bekommen; Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen und einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen.

In der Kinderklinik sind Regeln nicht so streng

In der Klinik für Kinder und Jugendliche am St. Elisabethen-Klinikum gelten keine zeitlichen Beschränkungen für Besuche durch nächste Angehörige. Bei Geburten können die werdenden Väter oder eine alternative Begleitperson die werdende Mutter bei der Geburt begleiten. In der Geriatrischen Rehabilitation im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg ist täglich außer Freitag Besuchszeit von 13 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist um 16 Uhr. Am Freitag ist Besuchszeit von 13 bis 15.30 Uhr (letzter Einlass um 14.30 Uhr).