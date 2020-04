Oberschwabenklinik erwartet große Corona-Welle

Die Zahl der Covid-Kranken in den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) ist noch überschaubar, aber das kann sich jederzeit ändern. „Momentan haben wir das gleiche Niveau wie letzte Woche, die Zahl schwankt um die 30“, sagt OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht. „Aber unser Krisenstab sagt, wir können in keinster Weise Entwarnung geben, die große Welle kann jederzeit kommen.“

Zehn Menschen sind inturbiert

Momentan (Stand Montag, 6. April) werden an den OSK-Standorten in Ravensburg und Wangen 28 Patienten behandelt, die an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind: 16 am Elisabethenkrankenhaus (EK) und zwölf am Klinikum Westallgäu.

Das Bad Waldseer Krankenhaus ist momentan coronafrei. Zehn Patienten liegen auf den Intensivstationen und müssen beatmet werden (sechs am EK, vier in Wangen). Sie sind inturbiert und unter Vollnarkose, also schwer krank. 18 weitere Patienten liegen isoliert auf den normalen Stationen, zehn in Ravensburg, acht in Wangen. Bei zwei Patienten auf der Intensivstation im EK besteht zudem der Verdacht, dass sie sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben könnten.

Zehn weitere Patienten auf Normalstation am EK und zwei in Wangen warten ebenfalls noch auf das Testergebnis. Und die traurigste Nachricht: In beiden Häusern sind je zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Über das Alter, die Herkunft oder den Grad der Vorerkrankungen gibt die OSK aus Datenschutzgründen keine Auskunft.

Noch gibt’s genug Beatmungsgeräte

Ausschlaggebend für die Chance, die vom Sars-Erreger ausgelöste virale Lungenentzündung zu überleben, ist unter anderem die Möglichkeit, an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden. Davon gibt es bei der OSK noch genug. Von 53 Geräten sind – wie bereits erwähnt – derzeit zehn besetzt. Das EK verfügt laut Leiprecht insgesamt über 37 Beatmungsplätze, das Klinikum Westallgäu über 13 und Bad Waldsee über drei.

Um notfalls eine große Zahl an Corona-Patienten versorgen zu können und etwaige Ausfälle durch irgendwann infiziertes medizinisches Stammpersonal auszugleichen, suchen die OSK und die Fachkliniken Wangen der Waldburg-Zeil-Kliniken momentan Freiwillige, die bei der Versorgung helfen können. Gesucht sind Menschen mit einer Ausbildung oder Erfahrungen im Medizin- oder Pflegebereich.

Faust verlässt das Haus

Die Corona-Krise macht derweil auch einen Strich durch Karrierepläne. Wie die „Schwäbische Zeitung“ aus gut unterrichteter Quelle erfahren hat, will der Medizinische Leiter und stellvertretende Geschäftsführer des kommunalen Klinikverbunds, Jan-Ove Faust, die OSK verlassen. „Es stimmt, er hat gekündigt, weil er sich beruflich verändern möchte“, sagte OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht.

Jan-Ove Faust hat bei der Oberschwabenklinik gekündigt. Der Medizinische Leiter des Klinikverbunds kann wegen der Corona-Krise aber noch nicht gehen. (Foto: OSK)

Da Faust aber den hausinternen Corona-Krisenstab leitet und als OSK-Vertreter im entsprechenden Krisenstab des Landratsamtes fungiert, sei ein kurzfristiger Wechsel derzeit nicht möglich. Leiprecht: „Wir werden uns mit ihm und seinem neuen Arbeitgeber auf einen Wechseltermin verständigen.“ Für die OSK sei der Weggang des obersten Chefarztes „sehr bedauerlich“. Man habe aber Verständnis dafür, dass er „sich auf eine sehr interessante Position verändern möchte“. Wohin der 61-Jährige geht, ließ Leiprecht offen.

Jörg Hempel verlässt schon im Juni die Oberschwabenklinik. (Foto: OSK)

Ein weiteres Mitglied der OSK-Chefetage wird schon im Juni gehen: Jörg Hempel (60), ebenfalls stellvertretender Geschäftsführer sowie Direktor für Finanzen, Personal und allgemeine Verwaltung. Hempel war seit 2012 im Haus, früher war er Chef der AOK Bodensee-Oberschwaben. Was er anschließend macht, lässt die entsprechende Pressemitteilung der OSK offen.