Oberschwabenklinik ehrt Waldseer Jubilare

Insgesamt 220 Beschäftigte der Oberschwabenklinik (OSK) haben im vergangenen Jahr ein Betriebsjubiläum gefeiert. Geschäftsführung und Betriebsrat haben traditionell am Jahresbeginn mit einer Jubilarfeier die Mitarbeiter für ihre langjährige Treue geehrt.

Die Betriebsjubilare sind laut Pressemitteilung seit mindestens zehn Jahren in den Häusern der OSK tätig. 110 Beschäftigte sind seit 25 Jahren oder noch länger dabei. „Ein Unternehmen kann in dieser schnelllebigen Zeit stolz darauf sein, wenn Mitarbeiter ihm über einen so langen Zeitraum die Treue halten“, sagte Karin Grimm als Vertreterin des Gesamtbetriebsrates. Sie dankte den Mitarbeitern für ihre Loyalität zum Unternehmen: „Die Persönlichkeit der Mitarbeiter und ihr Engagement sind das Wesentliche, was den Erfolg der OSK ausmacht.“

OSK-Geschäftsführer Sebastian Wolf betonte, dass die Erfüllung des Versorgungsauftrags und die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung entscheidend dafür seien, dass ein Klinikunternehmen bestehen kann. Das sei aber nur die eine Seite. Wichtig seien genauso die sogenannten „weichen Faktoren“, die den Geist in einem Hause prägen. Dazu könnten Äußerlichkeiten wie Kunstwerke beitragen, aber noch viel entscheidender sei die Haltung der Menschen, die am Krankenbett arbeiten: „Mehr als an jeder anderen Stelle spüren die Patienten hier, ob ein Krankenhaus eben nur funktioniert oder ob darin ein guter Geist herrscht“, so Wolf. Er bedankte sich bei den Mitarbeitern dafür, dass sie für einen guten Geist in den OSK-Häusern Sorge tragen.

Allen voran ehrten Karin Grimm und OSK-Geschäftsführer Sebastian Wolf Cilly Milz, die langjährige Betriebsratsvorsitzende am Westallgäu-Klinikum Wangen, die zum Abschluss ihres Berufslebens wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt ist und als Pflegekraft in der Gynäkologie und Geburtshilfe gearbeitet hat. Sie ist mit 45 Jahren am längsten von allen Jubilaren dabei gewesen und mittlerweile in den Ruhestand getreten. Mit ihr wurden fünf weitere Mitarbeiter mit einem Blumenstrauß geehrt: Emilie Wüst aus Wangen sowie vom St.- Elisabethen-Klinikum Ravensburg Pia Bader,Barbara Damoune und Marion Hirsch-Schulz, sie alle sind seit 40 Jahren dabei. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Klarinettentrio der Musikschule Ravensburg.

Bad Waldseer Jubilare

Für ihre langjährigen Mitarbeit wurden folgende Mitarbeiter des Krankenhauses Bad Waldsee geehrt: Carmen Scheerle (35 Jahre), Peter Geppert und Josef Spöri (30 Jahre), Claudia König, Sabine Korn, Elisabeth Ruß, Veronika Schikora und Adelheid Zenn (25 Jahre), Stephanie Bächtle (20 Jahre), sowie Verena Funk, Nina Glaser, Kristine Horbas, Natalia Ivanov und Elisabeth Peter (10 Jahre).