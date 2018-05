Oberschwabenklinik ehrt 220 Betriebsjubilare

Insgesamt 220 Beschäftigte der Oberschwabenklinik (OSK) haben im vergangenen Jahr ein Betriebsjubiläum gefeiert. Geschäftsführung und Betriebsrat haben traditionell am Jahresbeginn mit einer Jubilarfeier die Mitarbeiter für ihre langjährige Treue geehrt. Die Betriebsjubilare sind laut Pressemitteilung seit mindestens zehn Jahren in den Häusern der OSK tätig. 110 Beschäftigte sind seit 25 Jahren oder noch länger dabei. „Ein Unternehmen kann in dieser schnelllebigen Zeit stolz darauf sein, wenn Mitarbeiter ihm über einen so langen Zeitraum die Treue halten“, sagte Karin Grimm als Vertreterin des Gesamtbetriebsrates. Sie dankte den Mitarbeitern für ihre Loyalität zum Unternehmen: „Die Persönlichkeit der Mitarbeiter und ihr Engagement sind das Wesentliche, was den Erfolg der OSK ausmacht“, meinte Karin Grimm. Allen voran ehrten Karin Grimm und OSK-Geschäftsführer Sebastian Wolf Cilly Milz, die langjährige Betriebsratsvorsitzende am Westallgäu-Klinikum Wangen, die zum Abschluss ihres Berufslebens wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt ist und als Pflegekraft in der Gynäkologie und Geburtshilfe gearbeitet hat. Sie ist mit 45 Jahren am längsten von allen Jubilaren dabei gewesen und mittlerweile in den Ruhestand getreten. Mit ihr wurden fünf weitere Mitarbeiter mit einem Blumenstrauß geehrt: Emilie Wüst aus Wangen sowie vom St.-Elisabethen-Klinikum Ravensburg Pia Bader, Barbara Damoune und Marion Hirsch-Schulz, sie alle sind seit 40 Jahren dabei. Foto: OSK