Oberschwabenklinik: Die Doppelspitze des Klinikverbundes ist nun komplett

Der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik gGmbH hat Petra Hohmann zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Das hat die Oberschwabenklinik gGmbH jetzt mitgeteilt.

Sie wird für den Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Infrastruktur zuständig sein. Die 51-jährige Diplom-Kauffrau (FH) wechselt voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2021 von den GFO Kliniken Troisdorf zu dem kommunal getragenen Klinikverbund in den Landkreis Ravensburg. Sie wird gemeinsam mit Prof. Dr. Oliver Adolph, der die Bereiche Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege verantwortet, an der Spitze der OSK stehen.

Verschiedene Perspektiven

„Mit der Bestellung von Petra Hohmann ist die neue Doppelspitze der Oberschwabenklinik komplett und die Neuaufstellung des Managements abgeschlossen“, sagt Landrat Harald Sievers, der Vorsitzende des Aufsichtsrates.

„Wir haben mit ihr eine Persönlichkeit gewonnen, die bereits in Leitungspositionen in verschiedenen Kliniken Erfahrungen sammeln konnte“, so Sievers. Zudem könne sie auch Perspektiven ihrer Berufstätigkeit außerhalb des medizinischen Bereiches in ihre Arbeit einbringen.

„Die OSK ist ein Klinikunternehmen, das mit seiner regionalen Verwurzelung beste Perspektiven für die Zukunft hat. Diese gilt es zu entwickeln“, so die neue Geschäftsführerin. Nach privat und frei-gemeinnützig geführten Krankenhäusern werde sie nun für ein kommunal getragenes Unternehmen tätig.

„Das wird sicher noch einmal neue Erfahrungen mit sich bringen und ich bin sehr gespannt auf meinen neuen Wirkungskreis“, wird die gebürtige Kölnerin zitiert.

Gebürtige Kölnerin

Derzeit arbeite sie als Regionaldirektorin für die GFO Kliniken in Troisdorf. Davor sei sie von 2012 bis 2019 Regionalgeschäftsführerin und Geschäftsführerin in den Asklepios-Kliniken in Falkenstein und St. Augustin, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Rehasan-Kliniken in Köln, die Marseille-Kliniken in Bad Herrenalb, die Maternus-Kliniken in Bad Oeynhausen sowie eine Tätigkeit als Unternehmensberaterin seien weitere berufliche Stationen gewesen. Studiert habe Petra Hohmann an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Prof. Dr. Oliver Adolph freue sich bereits auf den Arbeitsbeginn seiner neuen Kollegin. Seit Juni ist er als Geschäftsführer für die OSK tätig. „Es ist an der Zeit, dass die Übergangsphase zu Ende geht und die Geschäftsleitung der OSK wieder vollständig besetzt ist“, so Adolph.