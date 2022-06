Blutspendedienste klagen über katastrophal niedrige Spenderzahlen

Obwohl die Blutspendedienste seit dem Frühjahr verstärkt über eine deutlich zurückgegangene Spendenbereitschaft klagen, ist die Situation an den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) noch entspannt. „Die medizinische Versorgung ist aktuell gewährleistet“, heißt es.

Im Mai berichtete der DRK-Blutspendedienst, der für die Länder Baden-Württemberg zuständig ist, dass er täglich 2500 Spender benötige, um die ausreichende Menge an Blut für Kliniken vorhalten zu können. Die Vorräte seien aber katastrophal niedrig. Auch in den Landkreisen Ravensburg und Bodensee sei man in einer Ausnahmesituation.

Mehrere Gründe für weniger Blutspenden

Das Medizin Campus Bodensee mit Sitz in Friedrichshafen berichtete unlängst ebenfalls von einer sinkenden Spendenbereitschaft: „Ursächlich vielleicht durch das frühsommerliche Wetter, die weitgehende Rücknahme der Corona-Einschränkungen und das damit verfügbare Freizeitangebot, durch Urlaube und Ferien.“ Allein im Klinikum Friedrichshafen und in der Klinik Tettnang wurden im vergangenen Jahr insgesamt 3048 Blutkonserven verwendet.

Diese Zahl ist im Verbund der Oberschwabenklinik (OSK) noch höher. Vonseiten des MVZ Labors Ravensburg (Labor Dr. Gärtner) heißt es, dass dort pro Jahr rund 5200 Erythrozytenkonzentrate (umgangssprachlich Blutkonserven) benötigt werden. Hinzu kommen rund 450 Thrombozytenkonzentrate und etwa 750 Einheiten gerinnungsaktives Plasma. Die Blutprodukte für die OSK werden zentral im MVZ gelagert.

Gesamtverbrauch ist derzeit konstant

Benötigt werden die Konserven bei allen größeren Operationen und bei chronisch transfusionsbedürftigen Patienten (Tumorpatienten). Der Gesamtverbrauch sei derzeit annähernd konstant, die medizinische Versorgung gewährleistet.

Oberarzt Tobias Sonnberger ist Anästhesist, aber auch der oberste Transfusionsbeauftragte bei der Oberschwabenklinik. Er spricht mehrere Punkte an, die bei Transfusionen umgesetzt werden, um ein bestmögliches medizinisches Ergebnis beim Patienten zu erzielen, aber auch die notwendige Menge von Blutspenden klein zu halten.

Handelt es sich nicht um einen Notfall, so werde das Vorgehen grundsätzlich im Voraus geplant, so Sonnberger. Dazu gehören das sogenannte Patient Blood Mangement (frühes Erkennen von Blutarmut, angepasster Einsatz von Medikamenten zur Stimulation der körpereigenen Blutproduktion), ein schonendes Operationsverfahren, Erkennen und Ausschließen von Blutungen sowie ein Verfahren zur Eigenblutverwendung.