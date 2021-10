Oberschwaben Tourismus sucht BaWu-Scout 2022

Gemeinsam mit der Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW), der Urlaubsmesse CMT und den Urlaubsregionen in Baden-Württemberg sucht die Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) ab sofort den BaWu-Scout für Oberschwaben-Allgäu. Wer Lust darauf hat, die Einzigartigkeit und Schönheit der Region anderen näherzubringen, sollte seine schönsten Fotos bis zum Mittwoch, 1. Dezember, auf Instagram posten, mit dem Hashtag „#bawuscout“ versehen und den Instagram-Account der TMBW und der Region Oberschwaben-Allgäu verlinken. Unter allen Posts werden Finalisten ausgewählt, aus denen die Instagram-Community im Januar im Rahmen der Urlaubsmesse CMT die Scouts kürt. Der Gewinner darf sich unter anderem über Freikarten für Schlösser und Museen in der Region freuen. Weitere Informationen zum Wettbewerb auf der Internetseite www.oberschwaben-tourismus.de, unter der Telefonnummer 07583 / 92 63 80 oder per E-Mail an info@oberschwaben-tourismus.de.