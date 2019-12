Oberschwäbisches Kammerorchester spielt im Schwörsaal

Das Oberschwäbische Kammerorchester unter der Leitung von Marcus Hartmann lädt am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, zu seinem Weihnachtskonzert ein. Beginn ist um 17 Uhr in den Schwörsaal in Ravensburg.

Auf dem Programm steht in diesem Jahr das virtuose Gitarrenkonzert in e-Moll op. 140 des Paganini-Zeitgenossen Ferdinando Carulli mit dem deutsch-japanischen Solisten Takeo Sato, um das sich drei weitere laut Ankündigung zu Unrecht kaum bekannte Werke ranken: die einsätzige Streicherserenade in g-Moll des russischen Spätromantikers Vasily Kalinnikov, die Sinfonie in D-Dur op. 5 Nr. 3 des in Belgien geborenen Fran-çois-Joseph Gossec, bekannt geworden als „offizieller“ Komponist der Französischen Revolution; den Schluss bildet die Serenade nach schwedischen Volksmelodien aus dem Nachlass von Max Bruch.