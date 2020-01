Obereschach eröffnet die Basar-Saison

Ein Team aus Eltern und Erziehern der Kindertagesstätte St. Maria veranstaltet laut Pressemitteilung am Samstag, 25. Januar, von 13 bis 15 Uhr einen Kinder-Kleiderbasar in der Eschach-Halle in Obereschach. Es werden mehr als 6 000 Artikel zum Verkauf angeboten. Darunter gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung in den Größen 56 bis 176, Umstandsmode, Spielsachen für Groß und Klein und Erstlingsausstattungen. Ein Teil des Erlöses kommt den Kindern der Kindertagesstätte St. Maria zugute. Informationen: www.kleiderbasar-kiga-obereschach.de