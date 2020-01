Oberchargen stehen fest

Die Oberchargen des diesjährigen Rutenfestes wurden am Samstagabend wurden im Spohngymnasium gewählt. Frieder Streich, letztjähriger Rutenhauptmann hieß alle zur Wahl willkommen und nutzte nochmals die Chance, sich im Namen der drei Oberchargen bei allen für die Unterstützung zu bedanken. Es sei eine unvergessliche und einmalige Zeit gewesen. Für das Amt des Rutenhauptmannes und des Adjutanten bewarben sich jeweils zwei Kandidaten. Die Auszählung blieb bei beiden bis zum Schluss sehr spannend. „Diese letztjährigen Wochen Rutenfest waren so intensiv, aufregend und unvergesslich für mich, dass ich noch nicht aufhören kann oder aufhören möchte, aktiv im Trommlerkorps mitzuwirken. Die innere Gemeinschaft vom Trommlerkorps 2019 wie sie mich darin aufgenommen haben, war einfach unschlagbar für mich. Genau aus diesem Grunde möchte ich auch Rutenhauptmann 2020 werden“, so Laurin Muschel in seiner Vorstellungsrunde, der schließlich gewählt wurde – sowie Patrick Reder zum Adjutanten. Zum Tambourmajor wurde Oliver Amann gewählt. Das Foto zeigt von links vorne: Oliver Amann (im hellblauen Pulli), Laurin Muschel (beiger Pulli) und Patrick Reder (dunkelblauer Pulli). Foto: Siegfried Heiss